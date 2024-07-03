遭台警挥拳打伤 狮城妇坚称不和解

狮城妇女在台湾因案件被警方扣留，在拘留所期间跟警员起冲突，警员对她挥拳导致她唇部受伤，狮城妇坚称不会寻求和解，要对方诚恳道歉。

根据台湾媒体报道，这名姓徐的狮城妇于2021年6月29日晚上，因配偶住院问题而在振兴医院与医疗人员起争执。警员接获投报后，依违反医疗法将她逮捕并带回警局，但她认为现场警员执法不当，要求前往另一家医院验伤，直到完成验伤程序后再被带回拘留室。

隔日，一名丁姓警员将她从拘留室带往进行视讯侦查，过程中两人因戴口罩和丢垃圾等问题爆发口角，丁姓警员挥拳殴打狮城妇的脸部，导致她上唇右侧瘀肿和破损。

她日前在接受台湾媒体访问时，声泪俱下地质问：“为什么台湾警察可以打人？而且监视器画面还消失了？”她也强调并非要钱，只想要警方诚挚道歉。

台媒报道，被提告的丁姓警员在法庭上解释说因当时疫情严峻，才会因为口罩问题和徐姓妇女争执。他承认动手打人，但当时也道歉了四次，具备诚意要和解。

此外，两名在场警员上庭作证，证实丁姓警员确实动手打人，徐姓妇女被打后往后退，打开矿水盖向对方泼水，扬言要告对方。狮城妇在法庭上声称如今她是寡妇，在被台湾警察打后，监视器画面却消失，导致她这三年来都处在黑暗中，因此不会轻易和解。

她随后也向台媒强调，若接受道歉，对方不会认清她所受的苦难全貌，而且必须让整个台湾警察部队得到一个教训，当犯错时，要对一切进行监督。

由于双方和解不成立，案件移交到审理庭续审。

完整报道，请翻阅2024年7月3日的《新明日报》。