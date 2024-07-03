非法提供拼车服务还非礼女乘客 马国男子判监打鞭罚款

驾驶马来西亚注册的宝马汽车在我国提供非法拼车服务，途中还非礼14岁女生，23岁马国男子被判坐牢14个月、打鞭三下和罚款1800元，并吊销各级驾照12个月。

被告冯童锦（译音）星期三（7月3日）承认一项非礼、一项抵触公路交通法令和一项抵触汽车（第三方风险和赔偿）法令的控状，另一项抵触公路交通法令的控状则交由法官下判时一并考虑。由于被告无法缴付罚款，须多坐牢七天替代。

为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，14岁女生于去年11月25日下午5时左右，通过名为“SG Hitch”的Telegram群组发信息，想要拼车从义顺到兀兰一带。

被告不久后私信女生，称自己驾驶宝马汽车。女生同意支付八元车费，并在下午5时19分通过PayNow付款给被告。

被告约5时20分抵达，女生原本准备打开后车门，但被告这时打开前方乘客座车门叫女生上车。女生没有多想，坐上了前方乘客座。

途中，被告一边开车一边要求女生将手伸出来，女生没有回应，被告便未经同意直接伸手摸女生右手，甚至强行与她十指紧扣。

被告随后得寸进尺，用手摸女生脸颊，甚至非礼她的胸部和私处。

担心生命安全不敢跳车 女生抵达目的地后向男友申诉

女生尝试推开被告，但被告没有停手。由于汽车正在行驶，女生担心有生命危险，不敢跳车。

抵达目的地后，女生赶紧下车，立即告诉男友被非礼的经过。为掩饰罪行，被告事后删除与女生的所有拼车短信内容，但仍在女生报警后被执法当局追查到身份，于隔天被捕。

警方的进一步调查发现，被告用来进行非法拼车的汽车，其实注册在女友兄弟的名下，但被告是主要驾驶者，也负责支付汽车贷款，因此揭发他未持有职业执照，以及没有购买相关汽车保险。

陆路交通管理局和新加坡警察部队去年针对此案发文告透露，自2018年起，有44名司机因驾驶外国注册车辆，非法提供跨境载客服务，被当局逮捕。当局促请公众不要接受无照供应商提供的载送服务。