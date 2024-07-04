圣淘沙发展局与职总恒习合作 为职员提供旅游业培训项目

圣淘沙发展局与职总恒习（NTUC LearningHub）合作推出新培训框架，围绕客户体验、健康与再生旅游，以及可持续发展等领域，为圣淘沙职员提供培训提升技能，预计约1万5000名员工能从中受益。

双方星期四（7月4日）签署谅解备忘录，并宣布培训框架的详情。

在为期三年的合作下，两家机构将通过名为1-STEP的培训框架，为圣淘沙发展局、圣淘沙名胜世界，以及近200个圣淘沙岛上业者等的所有职员，提供一系列技能提升项目，包括培训课程、大师班、工作坊及研讨会等，聚焦圣淘沙旅游业可能面对的实质问题。

圣淘沙发展局说，希望员工在受训后，有能力为面对的问题想出解决方案，并计划在未来三年推行100个方案。

首办“圣淘沙学习节” 已吸引近千人报名

为进一步让从事旅游业工作者和公众了解这类培训项目，圣淘沙发展局也从6月24日至7月5日首办“圣淘沙学习节”，目前已吸引近1000人报名。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉担任签署仪式的活动主宾。他致辞时说，客户体验、健康与再生旅游、人工智能和可持续性都是热门及对旅游业越来越重要的课题，圣淘沙发展局与职总恒习将与顶尖的培训合作伙伴合作推出这些培训。

例如，全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）将针对无障碍通行和包容旅游推出大师班，让参与者掌握有关可持续发展的相关技能，确保圣淘沙岛业者推出的活动和服务更包容和可持续。

圣淘沙发展局助理局长李则贤受访时说，一些企业在了解新兴领域的过程中较为被动，他们希望推出这个框架来提供更系统的培训，助员工提升新兴领域的技能。

圣淘沙发展局市场销售区域经理王善汶（31岁）认为，这些培训项目将能够让他进一步了解旅游业的新趋势和客户的需求。

“我的日常的工作内容，包括带客户去会议室和会场等场地，并为他们策划商务活动。很多客户都开始向我询问会议场地都有什么可持续发展举措，所以我想要加深这方面的知识，以便更了解客户的需求。”

活动上，新加坡旅游局也与职总恒习签署谅解备忘录，建立为期三年的合作伙伴关系，共同开发关键新兴领域的课程，如可持续发展、卓越服务体验和技术。

陈圣辉说，旅游局将努力让这些课程能符合技能创前程培训条件，让参与者获得补助。