汽车疑突U转撞电单车 54岁男子酒驾被捕

疑汽车驾驶员突然U转，电单车骑士闪避不及后撞上，驾驶员因涉嫌酒驾被捕。

这起事故发生于星期四（7月4日）晚上约11时15分，地点是后港51街朝往万国埔（Buangkok Green）的路段。

记者走访时，目击者里文丹（31岁）受访时指出，电单车骑士相信来自马来西亚，将妻子送回家后，就准备外出工作。“当时，骑士在右边车道，被指肇祸的汽车则在左边车道，到了事发地点时，汽车不知何故突然U转，与闪避不及的电单车发生车祸。”

他说，车祸发生后，骑士双手受伤，全身疼痛，躺在地上动弹不得。“骑士住在附近，太太接获消息后也赶来，现场也有多名目击者主动向警方提供资料。”

记者到场时，伤者已被送院；电单车和汽车则仍停在该处。根据观察，汽车的右侧后方损毁凹陷，电单车则有部分零件散落在地上。

据观察，汽车驾驶员在接受警方问话，直到凌晨约12时30分才被带上警车。

当时，有一名男子陪同在驾驶员身旁，并在警员的要求下，协助将汽车驾到案发地点附近。面对记者询问时，男子否认认识驾驶员，声称恰好路过。

新加坡警察部队受询时证实，一名35岁的男电单车骑士在神志清醒的情况下送院，54岁男汽车驾驶员因酒驾被捕。调查工作正在进行中。新加坡民防部队受询时说，民防接获投报后，将一人送往陈笃生医院。

完整报道，请翻阅2024年7月5日的《新明日报》。