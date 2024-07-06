马林台组屋植物墙引蚊虫 邻居叫苦

马林台居民申诉，隔壁女邻居三年前开始栽种植物，盆栽越种越多，甚至在单位外形成“植物墙”，恐有蚊症和火患隐忧。

日前一名居住在马林台（Marine Terrace）第19座的居民在脸书群组“complaint Singapore”发贴文，称他的邻居种植的植物越来越多，引发安全和卫生问题。

记者辗转找到发贴人古拉（44岁），他受访时指在该处住了约17年，而女邻居则在约10年前搬进来。

他说，起初一直相安无事，但对方大约在三年前开始栽种植物，随后盆栽数量不断增加，如今她的门前已经满是植物，宛如一面“植物墙”。

“有些盆栽都已经干枯，有易燃风险，而且她还堆放很多塑料瓶和杯子，成为蚊虫滋生的温床。”

古拉透露，由于盆栽数量太多，令走廊变得狭窄，加上该处有年长者出入，对他们构成安全隐患。

“我家中有小孩，担心植物墙引来蚊虫会得蚊症。而且这些植物挡道，对其他人也不方便。”

他透露，此前对方的植物曾挡住他家门外的水管，恰好当时因需要维修水管，因此曾要求对方移除那些植物。

“虽然她当时有将盆栽移开，但不久后又再移回原位。上次我讲了她后，她不高兴，所以过后我们都没沟通了。”

他指出，其实本身并不反对邻居栽种植物，附近其他邻居也有栽种，但希望对方定时整理干净和确保卫生。“我之前也曾向当局反映过，他们也有上门警告，但对方依然故我。”

完整报道，请翻阅2024年7月6日的《新明日报》。