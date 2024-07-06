东北部多处生物栖息地吸油围栏已移除

我国东北部的多样生物栖息地，如白沙公园、科尼岛，以及仄爪哇等地放置的吸油围栏已移除，目前也没有油污进一步流入东柔佛海峡。

国家发展部长李智陞星期六（7月6日）在脸书贴文透露，当局在咨询了油污清理顾问后，移除早前预先放置在东北部生物多样性敏感地区，例如白沙公园、科尼岛公园（Coney Island Park），以及位于乌敏岛的仄爪哇湿地公园（Chek Jawa Wetlands）的吸油围栏。

他说，根据目测，这些地点似乎基本未受油污影响。卫星图像和无人机勘测也显示，没有更多油污进入东柔佛海峡。

他指出，一旦这些地点看似没有受影响，就须要移除围油栏，因为围油栏受水流和潮汐力的影响，如果放置时间过长，可能会损坏或漂浮到这些敏感地区，造成不利影响。

不过，作为预防措施，拉柏多自然保护区（Labrador Nature Reserve）和西海岸公园将继续铺设围油栏。

李智陞指出，尽管发生漏油事件，东海岸公园的海滩仍有利于海龟筑巢。

国家公园局上周发现一只玳瑁海龟（Hawksbill turtle）在远离受影响海滩的东海岸公园海滩筑巢。公园局已保护巢穴，以确保海龟蛋不受捕食者的伤害，并将继续监测巢穴状况，确定预计孵化日期。

李智陞提到，由于社会各方支持，包括自然和社区团体，以及高等学府给予的专业知识与帮助，当局得以减轻漏油的影响。“我感谢所有自愿加入我们的人。”

他说：“一旦受影响的地区被评估为可供公众安全进入，我们将考虑如何让更广泛的社群参与进来，包括让之前报名的人员参与海岸清理、海滩巡逻和调查。”