纪念陈嘉庚诞辰150周年 系列活动推出弘扬陈嘉庚精神

为纪念陈嘉庚诞辰150周年,陈嘉庚基金从7月开始将举办专题讲座、学术研讨会等活动,弘扬陈嘉庚精神。

为这系列活动掀开序幕的,是中国厦门大学科考船嘉庚号的莅临。这艘科考船作为厦门大学海洋研究的海上实验室,配有先进装备与仪器,希望推动区域内的海洋科学教育和科技交流。嘉庚号的命名,是为了缅怀厦门大学创办人陈嘉庚。

嘉庚号在2015年开工建造,2016年下水暨命名,2017年正式交付并投入使用。为了纪念陈嘉庚诞辰150周年,嘉庚号将首次停靠新加坡码头,泊在岌巴湾滨海俱乐部(Marina at Keppel Bay),7月26日举办欢迎仪式,27日至28日开放给公众和学生登船参观,鼓励更多人投身科学研究和海洋保护。届时,嘉庚号上将举行小型陈嘉庚展。

8月31日,陈嘉庚基金也在华中文化中心剧场策划了一场专题讲座,致力弘扬“忠公、诚毅、勤俭、创新”的陈嘉庚精神。

讲座主席是新加坡国立大学量子技术中心首席研究员郭龙泉教授,演讲学者包括:新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文、新加坡南洋理工大学机械与航空工程学院教授吴应贵、新加坡国立大学计算机学院教授黄任祥、新加坡国立大学中文系助理教授曾昭程,以及南洋理工大学国立教育学院讲师林容婵。其中,陈庆文、吴应贵、曾昭程和林容婵都是陈嘉庚基金高级奖学金得主,黄任祥则是青少年发明奖得主。

“纪念陈嘉庚诞辰150周年学术研讨会”定于11月9日,在新加坡中华总商会举行。主讲嘉宾有南洋理工大学中文系主任暨华裔馆馆长游俊豪副教授、华裔馆助理馆长暨南洋公共管理研究生院高级研究员张慧梅博士,以及新加坡国立大学中文系前系主任黄贤强副教授。

讲座内容包括陈嘉庚的现代性与文化遗产、从陈嘉庚看东南亚华商,以及陈嘉庚与他的同侪。研讨会由陈嘉庚基金副主席暨先贤馆管委会主任郭文龙筹划,大会主席是新加坡社科大学中文系主任李伟雄博士。

陈嘉庚基金主席陈汉栋接受《联合早报》访问时也透露,10月份起,本地将有三个地铁站展示陈嘉庚语录。这三个地铁站分别是陈嘉庚站、明古连站和淡滨尼西站。他说:“陈嘉庚站以陈嘉庚命名,且邻近华侨中学;明古连站靠近新加坡管理大学,能让莘莘学子进一步认识到陈嘉庚。而淡滨尼西站作为邻里地铁站,能触及各阶层社会人士。”

早在3月22日,陈嘉庚孙女、陈嘉庚基金总务陈佩仪已通过推介新书“Descendants Of Tan Kah Kee And Their Stories”,勾勒陈嘉庚的家族故事。这本书的出版,在陈嘉庚研究百花齐放之际,提供另一种视角以理解这名华人领袖。

恰逢陈嘉庚诞辰150周年,位于怡和轩一楼、由陈嘉庚基金设立和管理的先贤馆,现正进行整修。郭文龙说,本次整修主要对原先的展览内容进行修订增补,将新增陈嘉庚、李光前和陈六使的文史资料,提供更丰富全面的展览内容。他说:“整修后的先贤馆,预计在9月份以全新面貌重新开放。”另外,陈嘉庚基金官方网站也会改版升级。

陈嘉庚基金自成立以来,在内部拨款和社会热心人士赞助下,以各项奖学金推动教育发展,资助学生精进自我,贡献社会,包括设立高级学位奖学金和工艺教育学院奖学金。陈汉栋说,工艺教育学院奖学金2023年推出以来,申请反应热烈,因此将从原来的10个名额,增至20个,让更多人受惠。