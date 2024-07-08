组屋阳台不单调 夫妇俩发挥巧思打造绿意花园

打造天台花园，无需庞大开销，只要发挥巧思，椰子壳可做花盆、旧橱柜也可做茶桌。



为贴近“大自然”，叶日成（77岁）和孙娥香（76岁）夫妇自46年前搬入勿洛北的一个五房式组屋单位，就开始打造属于他们的阳台花园。从地板和天花板的一片片木块，到垂挂的装饰及小水池等，都由夫妇俩亲手布置。



孙娥香说：“之前我们住在达哥打一带，组屋单位没有阳台，所以搬到这个有阳台的单位后，我们就想要种些东西、养些东西。这对我们来说是一种嗜好，也能陶冶性情。”



夫妇俩指出，其实打造这个阳台花园并不需要很大的开销，只要用心，就能发挥巧思来美化空间。这包括将废弃柜子的门拆卸后拼接，并安装螺丝，让它成为可灵活拆卸的茶桌，以及利用椰子壳当植物盆栽。



叶日成说：“每次我到附近的水果店，都观察到他们一次会丢掉二三十个椰子壳，很浪费。于是，我就有了这个想法，用它装植物也比花瓶更美。把椰子壳带回家后，我会做一些处理，像是在底部穿洞，确保浇水时，水能够流出来。”

叶日成每次路过水果店，都注意到店家丢掉许多椰子壳。为避免浪费，他决定将椰子壳带回家，当植物盆栽。（李姿仪摄）

叶日成认为，园艺不单单是种植花花草草，也须讲究与艺术的结合，而他们的天台花园更是讲究用色。“这里只有绿色和木色两个主要色调，不可以有太多颜色，不然看了会不舒服。一些从二手商店购买的装饰也都是这个色调。”



社区及组屋走廊间，不时有居民种植花草，打造属于自己的绿园。叶日成指出，在组屋栽种，得留意他人安全，不要阻碍走道，同时也要懂得如何将盆栽安全摆放，避免刮起大风时，盆栽掉落砸到人。



如今已步入退休生活的夫妇俩，时而会在这个阳台花园泡壶普洱品茗，享受惬意生活。叶日成说：“我们晚上7时左右就躺在床上，播放古典音乐让自己放松，8时左右入睡，慢慢过退休生活。”

想要获得有关园艺的灵感和贴士，公众可在8月3日至11日出席新加坡花园节。花园节汇集世界顶级花园和花卉设计师的作品，同时也会举办多项比赛如最佳花园设计、阳台花园比赛等。