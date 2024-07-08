亚洲首善影响力基金 为吞咽困难症餐饮社企注资200万元

亚洲首善影响力基金向一家专为吞咽困难症患者提供餐饮的社会企业，注资200万元，致力为本地患者提供更丰富的餐饮选择。

吞咽困难指的是食物无法从喉部正常地移动到胃部，吞咽困难症患者可能因食物进入气管和肺，导致肺炎。其常见原因包括中风、头部创伤、帕金森氏症等脑神经病变以及老年功能退化。由于不能正常吞咽，患者须食用更细致和软烂的食物。

根据一项调查，截至2022年，本地预计有5万8000至17万4000名年长者，患有吞咽困难症。

为帮助本地患者，亚洲首善影响力基金（Asia Impact First Fund）星期一（7月8日）举行推介会，宣布为专门提供吞咽困难症餐饮的社企The Gentle Group，注资200万元。

The Gentle Group寻求为吞咽困难症提供多元的餐饮选择。图为泥状的咖椰蛋糕，不用咀嚼也能吞食。（卓祾祎摄）

目前，本地吞咽症患者的饮食选择有限，大部分为粥、薯泥等食物，缺乏变化的口味和不佳的卖相，时常让一些病人没有食欲。

2017年成立的The Gentle Group，寻求填补这个市场空缺。公司目前已经研发出沙爹、叻沙、红龟粿等近200种适合吞咽困难症患者食用的餐饮种类，供应给疗养设施。它也在网络和实体门店售卖，价格在3元5角至7元5角左右。The Gentle Group目前是唯一专门提供这类餐饮的本地公司。

The Gentle Group总裁兼创办人沈益如说，公司目前每天可生产约1500份餐食。获得投资后，公司计划逐步扩展生产能力，以每天生产3000至4000份为目标。这项投资也有助于确保产品价格维持在可负担的水平。

西蒂哈姿拉（Siti Hazirah Binte Mohamad，36岁）的父亲多年来患有吞咽困难症。由于市面上很难找到适合父亲的食物，她曾尝试自己用搅拌机把仁当（rendang）打成泥，结果反而把搅拌机搅坏了。在接触The Gentle Group的餐盒后，父亲如今也能获得多元的餐饮选择。

她说：“食物是人类最基本、最重要的需求之一。在给父亲食用前，我都会亲自试吃。因为我想，如果有一天我也老了，我希望自己还能吃到美味的食物，维持生活品质。”

亚洲首善影响力基金由星展银行领头融资，其他注资者还有曹氏家族理财室、万邦集团等，融资资金由投资平台Heritas Capital管理。