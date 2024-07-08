印尼护林措施见效 下半年跨境烟霾风险转低

印度尼西亚的防火管理和森林砍伐政策有所改善，跨境烟霾风险级别从去年的红色高风险预警转为绿色低风险。今年下半年，烟霾影响印尼、马来西亚和新加坡的可能性较小。

新加坡国际事务研究所（Singapore Institute of International Affairs）星期一（7月8日）发布年度烟霾展望报告，报告针对天气、市场和政策进行风险评估。这是跨境烟霾风险级别在连续两年上升后，首次退落绿色的低风险评级。

去年，因预测会有强烈的厄尔尼诺现象，新加坡国际事务研究所首次发出红色的高风险预警，前年则为橙色（中等风险）。

最新报告指出，今年下半年的气候条件不像去年那样严峻，且厄尔尼诺现象正在减弱，并过渡到中性阶段（neutral phase）或拉尼娜现象。如果发生拉尼娜现象，8月、9月和10月的降雨量，可能会高于正常水平。

印尼许多地区在雾霾管理上取得了显著成效，主要措施包括政府和私营部门对干枯易燃的泥炭地进行重新灌溉。目前的防火措施预计足以应对今年较为温和的干旱季节。

去年9月，印尼初步启动了亚细安跨境烟霾污染控制协调中心（Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control），中心正式运作后将重点解决导致跨境烟霾的火灾。

未来管理成效 取决于印尼新政府

新加坡国际事务研究所主席戴尚志在记者会说，绿色的低风险评级仅仅涵盖下半年这段时期。“首先，这是因为目前的天气比平常潮湿，但这不是长久的，因为整个世界正在经历更热的气候，更急剧的气温上升。”

他指出，普拉博沃即将接任印尼总统，印尼未来的烟霾管理主要取决于新政府的环境和土地管理政策，特别是种植和林业方面的发展。

“普拉博沃设下了五年内让印尼取得8%经济增长的目标，但是这种增长是否会以扩大开垦土地为代价，以及这种扩张会不会再次引发火灾？我认为印尼正在努力避免这种情况，但还是存在风险。”

我国的亚细安气象中心（ASMC）为印尼和其他亚细安国家提供雾霾风险的实时信息，以协助他们采取更可持续的行动，包括针对火灾制定的政策。当地政府现在也在建立自己的气象中心，以运用这些信息。

戴尚志补充，若农民们能获得更好的天气信息，就能更准确地安排种植和收获时间，不须开垦和砍伐大量的土地和森林。所有的信息都可以通过技术，如无人机、人工智能来读取，信息也会推送给供应链上的小农户。

今年12月30日，《欧盟森林砍伐法规》（EUDR）将开始实行，商品卖往欧盟的企业须证明其产品与2020年之后的森林砍伐无关。因此，印尼也须收集来自小农户和大公司的数据，加强对供应链的审查，向世界证明其产品可持续。