被指注射“保健品”让女佣昏沉无力 六旬汉不认强奸罪

先邀女佣喝葡萄酒、再主动帮对方注射“保健品”，一名男子涉嫌趁女佣感到头晕无力时，对她霸王硬上弓。控方指目前67岁的男子还特地调整女佣卧房里的电眼镜头，试图不让电眼拍到他犯案的过程。

男子一共面对五项包括强奸、用手指性侵和非礼的控状，他不认罪，星期二（7月9日）起在高庭受审。

这起案件发生于2020年1月5日晚上，在被告与家人所居住的住宅单位内。为了保护本案的菲律宾籍女佣，法庭谕令媒体不准报道女佣与被告的名字，以及其他可能揭露女佣身份的资料。

控方在开庭陈词中指，案发当天被告的家人都在国外，家里只有被告与女佣两人。被告邀请女佣在客厅和他一起看电视和喝葡萄酒。

控方指被告接着建议为女佣注射一些“保健品”，女佣同意后，被告便在客厅沙发上为女佣进行注射。庭上未揭露被告到底为女佣注射了什么。女佣接受注射后变得头晕无力，被告涉嫌在这个时候强奸女佣，完事后把女佣抬回到她的床上。

女佣在凌晨4时许醒过来后，慌张地拨电给她的姐妹，告诉对方自己被强奸一事。案发三天后，被告的家人回国，女佣将事发经过告诉女雇主，她隔天也上警局报案。

被告栏与证人栏设置临时屏障

控方星期二传召女佣在清堂的情况下供证，法庭人员在被告栏与证人栏之间设置临时屏障，避免女佣因看到被告而情绪受影响。

除了女佣，控方也将传召其他证人，包括为被告看诊的医生；根据医生的诊断，被告的勃起功能障碍，不影响他与女佣发生性行为的可能性。

控方也会提呈电眼视频为证物，视频将揭露被告在案发前曾调整女佣卧房里的电眼镜头，以及案发时女佣在客厅显得非常虚弱和不清醒，因此她并非在同意的情况下与被告发生性行为。

被告接受警方问话时承认与女佣发生性行为，但他坚称两人是在你情我愿的情况下交欢。被告没有请代表律师，他准备传召两名女儿为辩方证人。案件续审中。