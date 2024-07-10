新加坡和马六甲海峡今年上半年发生21起劫船事件 同比骤减49%

今年上半年，新加坡和马六甲海峡共发生21起劫船事件，比去年同期的41起，减少49％。

亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织信息共享中心（ReCAAP ISC）星期三（7月10日）举行记者会，公布半年一度的最新报告，说明今年上半年亚洲涉及海盗和持械抢劫船只的最新情况。

持械劫船指的是发生在内陆水域、群岛水域和领海的骑劫事件，海盗行为指发生在公海的这类事件。

在新加坡和马六甲海峡发生的21起事件中，12起在新加坡海峡东向航道，六起在预防区（precautionary area），三起在新加坡海峡西向航道。在大多数情况下（81%），船员没有受伤。

近四成的事件中，犯罪分子未劫走任何物品；在48%的事件中，发动机备件等物品被抢走；其余事件中，船舶仓库和没锁住的物品被盗。绝大多数事件（86%）发生在傍晚6时至凌晨5时59分的天黑时段。

孟加拉和印尼劫船事件增多

今年上半年，孟加拉和印度尼西亚的劫船事件则有所增加。从2020年至2023年，孟加拉港口和锚地每年发生的劫船事件不超过五起，但今年上半年已发生10起。

ReCAAP ISC执行主任纳达兰加（Krishnaswamy Natarajan）在记者会上解释，孟加拉面临经济问题，促使一些人参与劫船活动。“孟加拉当局采取了严厉措施，规定未经当局许可或批准，任何小船不得靠近驶入孟加拉的船舶。”

至于印尼，今年上半年则发生14起劫船事件，同比增加八起。

苏禄—西里伯斯海域（Sulu-Celebes Seas）连续四年未发生绑架船员勒索赎金的事。菲律宾海岸警卫队因此在去年10月，将绑架船员的威胁警戒，从中度降为中低度。

整体而言，亚洲今年上半年共发生51起劫船事件，同比减少10起。它们当中，有50起为持械劫船，其余一起为海盗事件。海盗事件发生在南中国海一艘驳船上，这艘船当时拖着满载废钢的拖船。

根据报告，今年上半年的51起劫船事件中，44起成功登船，七起登船未遂。匪徒携带刀具、船员受到威胁或被捆绑的第二级事件有八起；匪徒窃走没锁住的物品但没伤人的第三级事件有16起；匪徒没携带武器、船员未受伤的第四级事件有20起；其余七起没有物品被劫走。