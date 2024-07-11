涉在泰国卷桃色风波 狮城歌手被打伤

新泰混血歌手在泰国因涉及桃色风波，被一名男子打到脸青鼻肿，后脑也被打伤缝了逾10针。

这起事故发生于7月8日，地点在泰国的暖武里府（Nonthaburi）。

根据泰媒报道，这名23岁的新泰混血儿吉提沙是一支名为“汉娜”乐队的主唱。当天傍晚6时，他前往警局报案，称自己被一名叫“Q”的24岁男子袭击，起因是对方指控29岁女友Cream与他有染。

报道指出，Cream是一家餐厅的公关。吉提沙跟警方承认，他确实有和Cream约会，但过程中女方一直称自己单身。

他说，事发当天凌晨1时，Cream发信息给他，要求他到一家餐厅接她。因为Cream喝醉无法独自回家，吉提沙就将Cream送回她的公寓，并一直待到凌晨4时才离开。

他离开Cream的住所后，却因没钥匙卡离开公寓，只好拨电向她求助，岂料是男子接电话，对方称会和Cream一同拿钥匙卡给他。

不料男子见到他后，并没有将钥匙卡交给他，反而暴打他。他因喝醉无法反击，被打到脸青鼻肿，后脑也被打伤，缝了逾10针。由于脸部有伤势，无法工作。

吉提沙向警方坚称他并不清楚女方并非单身，若他知道的话，就不会和对方约会，而且她所工作的餐厅老板也能证明她是单身。

“Q应该直接向我说明，并冷静处理问题，而不是诉诸暴力，如今我会要他为自己的行为负责。”

Q声称他从未和女友分手，他们只是短暂闹别扭，因此当他得知吉提沙将女友送回公寓后，非常气愤，就跑到公寓动手。

完整报道，请翻阅2024年7月11日的《新明日报》。