400万元顶级蓝宝石 闪亮登场国际珠宝展

重量达100.02克拉的顶级天然皇家蓝蓝宝石首度对外展出，在新加坡国际珠宝博览会亮相。

这颗极其罕见的珍贵瑰宝由本地的珠宝商展出，在斯里兰卡开采时是一块重达900克拉的蓝宝石原石，后来经过精细的切割和打磨，并由瑞士宝石研究鉴定认证，价值300万美元（约404万新元）。

珠宝展迈入第19届 逾300品牌参展

新加坡国际珠宝博览会（Singapore International Jewelry Expo 2024）是本地最具权威和历史最悠久的珠宝展，今年已迈入第19届。博览会星期四（7月11日）在滨海湾金沙会展中心举行，本次展览带来了超过300个来自世界各地的珠宝品牌。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉为珠宝展主持开幕仪式，他致词时表达对本地珠宝品牌的支持与肯定，也说博览会为本地新兴珠宝品牌提供了向国际展示自己的平台。

在意大利外交与国际合作部的支持下，意大利对外贸易委员会汇集14家知名意大利珠宝商，在博览会展示他们卓越的珠宝工艺和设计。这是意大利第一次在新加坡国际珠宝博览会设立展亭，体现了意大利致力于推动与新加坡的商业关系。

意大利外交与国际合作部和意大利对外贸易委员会联合发布的文告提及市场研究提供商欧睿国际（Euromonitor International）的报告。报告指出，尽管面临通货膨胀压力和税收增加，珠宝的销售量不太可能下降。即时由于各种宏观经济因素预计经济会放缓，珠宝的零售量和现值预计仍将持续增长。