印尼总司令阿古斯将军获颁我国军事功绩奖章

印度尼西亚国军总司令阿古斯将军获颁我国军事功绩奖章，奖章由国防部长黄永宏医生代表尚达曼总统颁授。

国防部星期四（7月11日）发文告说，授予阿古斯（Agus Subiyanto）军事功绩奖章（Meritorious Service Medal （Military）），是为了肯定他在担任印尼陆军参谋长时促进新印军队之间的关系与合作。

文告说，在阿古斯的领导下，两国军队经常通过例常高层互访、互派人员参与课程、专业交流，以及双边和多边军事演习，拓宽专业交流和加强关系。例如，代号“沙夫卡·印度坡拉”（Safkar Indopura）的新印常年陆军演习，在2023年10月首次升级为混合兵种演习。

国防部文告说：“这些互动增强了两军人员之间的协同作战能力与相互理解。”

阿古斯星期四到我国展开两天访问，这是他去年11月升任印尼国军总司令后首次访新。

他星期四上午到我国国防部大厦检阅仪仗队，随后会见黄永宏以及新加坡武装部队总长孟耀诚海军中将，下午则到总统府同总理兼财政部长黄循财会晤，双方对新印两国长期密切的双边关系表示肯定。

阿古斯也和孟耀诚一起主持两国武装部队高层委员会的第25届联合年度报告会议，讨论如何深化两军关系。