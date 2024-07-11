亚历山大医院新食谱书改良家常菜 传递健康与温情

对女皇镇居民华丽霞（80岁）来说，童年的回忆离不开母亲拿手的摩摩喳喳。现在，换华丽霞下厨，每次去探望106岁的母亲时，总会带着这道娘惹甜品孝敬老人家。

然而，母亲毕竟年事已高，饮食需要更健康。于是，在淡马锡理工学院食品营养学与烹饪科学专业学生梁淑羚的帮助下，华丽霞改良了食谱，使用低糖豆奶和低脂椰浆，减少糖分和脂肪的摄取。

亚历山大医院营养部和社区伙伴合作，首次将八名女皇镇居民的10道食谱汇集成册，华丽霞的改良版摩摩喳喳，也收录在“Treasury of Traditional and Healthier Recipes @ Queenstown”（《女皇镇传统健康食谱》）的书中，通过使用更健康的食材和烹饪方法，提高年长者对慢性疾病和“三高”（高血压、高血糖、高胆固醇）的预防意识。

10道菜肴涵盖本地各大族群美食

每道食谱都附有详细的烹饪方法、营养信息和健康贴士。10道菜肴涵盖本地各大族群美食，如华族的鸡饭、马来族的阿参酸辣鱼、印度族的印度烤鸡等。书中还包括缅甸新移民的缅甸咖喱食谱。

在亚历山大医院营养师的指导下，淡马锡理工学院的学生团队经过几轮尝试，并结合居民反馈，对10道食谱进行改良，过程花了六个月。在保持传统风味的同时，也降低脂肪、盐和糖的含量，让菜肴变得更健康。

梁淑羚（20岁）说，编写食谱时有三大考量：食材要容易购买、烹煮时间不宜过长，以及菜肴要有改良空间。例如，鸡饭改用糙米饭、印度烤鸡改用去皮鸡腿，而阿参酸辣鱼则以罗望子干，取代含钠量较高的阿参酱料。

在改良摩摩喳喳的食谱时，梁淑羚发现，低脂椰浆会使汤汁变得不够浓稠，无法让芋圆充分裹上汤汁。因此，她另外添加薯粉勾芡，更好地还原了华丽霞母亲的味道。

亚历山大医院营养部主任许君蕾受访时说，预防慢性病应该从饮食入手，只要对家常菜进行调整和改良，就可以帮助年长者更好地预防和控制糖尿病、高胆固醇和高血压等慢性疾病，同时提高他们的健康意识。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期四（7月11日）为食谱书主持推介式。他说，女皇镇区内每10个居民中，就有三人是60岁以上的乐龄人士，因此宣导健康饮食尤为重要。

蔡瑞隆也是负责女皇镇基层事务的丹戎巴葛集选区议员。他说：“这本食谱书有丰富的文化内涵和健康意识，既保留了家常菜的原本滋味，以及长辈们的智慧和爱心，还鼓励人们对喜爱的食谱进行改良。”

亚历山大医院将通过狮子乐龄之友协会的乐龄活跃中心，分发实体食谱书给西部的乐龄人士，未来还可能在附近其他社区推出类似计划。一般公众可到亚历山大医院网站www.ah.com.sg，免费下载和浏览电子版的食谱书。