陈振声吁尤索夫依萨中学 继续秉持开拓创新精神

善用科技和新校舍的空间设计，尤索夫依萨中学不断提升校园学习环境，以丰富学生学习体验，教育部长陈振声呼吁这所与新加坡同岁的学校，继续秉持勇于开拓和创新的精神。

陈振声星期五（7月12日）为尤索夫依萨中学的榜鹅新校舍主持正式开幕仪式时说，为配合学生的学习需求，尤索夫依萨中学无论在教学方法或校园空间的设计和使用，向来展现开拓创先的精神。

尤索夫依萨中学2022年搬入榜鹅苏芒径的新址，之前的校舍坐落在武吉巴督。

校舍许多空间的设计，采用一物多用的理念，让校方可根据需求，灵活调换空间的用途。例如，天台花园可作为活学活用的教室。学校凭着灵活空间和绿色建筑设计，促进创新教学，去年与教育部基础设施与设施服务司的团队获颁教育部长卓越创新奖（Minister’s Innovation Award）。

此外，为促进教师专业发展和教学研究，学校同新加坡教师学院以及国立教育学院合作，于2015年在校内设立首所卓越教学与学习中心（简称CTLE）。

陈振声希望学校继续秉持这股开拓的精神。他也期许学校培养的学生积极探索新领域，汲取新知识，将新的观点带给母校以及新加坡。

尤索夫依萨中学1965年创立于西海岸的朱比丽路，原本名为Jubilee Integrated Secondary School，分英文部和马来文部两个源流。该校1966年改以我国首任总统尤索夫依萨的名字为校名，同年由已故建国总理李光耀正式开幕。

学校在1998年底迁至武吉巴督校舍，随着人口结构转变，收生人数下降，教育部2018年宣布该校会迁移到榜鹅，以满足这一区对学额的需求。

陈振声为两新学习空间揭幕

约800人出席星期五的开幕仪式。陈振声也为学校两个新学习空间，即提供灵活应用学习空间的The Environment Hub，以及鼓励学生探索和开创新点子的The YI Sandbox，主持揭幕仪式。两个新学习空间获得教育部的“白色空间”及食堂改造补助金的资助。

校长李慧玲致辞时说，新校舍的设计理念包括让学校成为师生第二个家、促进师生及社区的联系，以及成为一个处在花园中的校园和“活实验室”，让学生随时随地都能学习。她指出，学校迁入新校舍两年半来，学生拥有许多培养创新精神的学习机会，所开发的创新项目也在校际比赛中获得肯定。