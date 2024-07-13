“绿保行动”移师芳林公园 近600公众响应环保号召

通过虚拟实境游戏，从垃圾的视角看待环保和资源浪费等课题，近600名公众参与在芳林公园举行的“绿保行动”，为环保发声，彼此分享如何在日常生活中实践可持续的理念。

由环保组织“绿保之家”（Green Space+）主办的“绿保行动”（GreenParade）去年在勿洛首次举办，今年移师芳林公园。活动的主题是“醒悟、交换”（Wake Up and Swap），旨在鼓励国人赋予旧物新生命，减少制造垃圾。

创办人：盼鼓励更多年轻人 分享自身环保知识

绿保之家创办人沈春燕受访时说，希望在新的地点举办活动可以鼓励更多年轻人大胆发声，分享自己的环保知识，而位于市中心的芳林公园也可以吸引更多人潮。星期六（7月13日）活动当天，从下午4时至晚上10时陆续有近600名公众前来参与各种工作坊和小游戏。

除了有本地音乐人的精彩表演，12名环保青年领袖也接力上台，与公众分享各自所关注的不同环保课题。其中一名环保青年领袖赖素颍（19岁，学生）开发了一款虚拟实境（VR）游戏，让玩家以第一视角，体验垃圾从被丢弃到焚化的过程。

她说：“我希望能够通过沉浸式体验，让更多人明白气候变化和环境保护不是遥不可及的课题，而是应该从减少浪费和改变生活习惯做起。”

绿保行动今年也首次设立四个旧物交换站。公众可以为旧衣物、植物、书籍和音乐唱片寻找愿意接手的“有缘人”，或使用热压机为旧T恤印上环保标语和图案，赋予它们新生。

现场也有八个手工艺工作坊，各有50个名额开放给公众参加。除了即兴艺术创作（Art Jam），参与者也可以学习制作瓶中景（terrarium），或使用再循环塑料打造立体艺术品。

首次参与活动的张勇钦（公务员，47岁）认为，其实政府和企业能做的十分有限，因此他非常欣慰看到这么多热衷于环保事业的年轻人，而他在家也经常向孩子灌输环保须从自身做起的意识。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及国会议员黄文鸿、苏慧敏、黄国光和陈浍敏，以个人名义出席了星期六的活动。

许宝琨受访时说：“千里之行始于足下，许多生活习惯不易改变，但是必须踏出第一步，就像现在很多人也逐渐习惯了使用环保袋而非一次性塑料袋。”

