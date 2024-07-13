“绿保行动”移师芳林公园 近600公众响应环保号召

黄俊恒

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发布 / 2024年7月13日 10:33 PM
以个人名义出席绿保行动的永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（前左），与绿保之家创办人沈春燕（前右）及其他环保青年领袖交流。（梁麒麟摄）
以个人名义出席绿保行动的永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（前左），与绿保之家创办人沈春燕（前右）及其他环保青年领袖交流。（梁麒麟摄）

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通过虚拟实境游戏，从垃圾的视角看待环保和资源浪费等课题，近600名公众参与在芳林公园举行的“绿保行动”，为环保发声，彼此分享如何在日常生活中实践可持续的理念。

由环保组织“绿保之家”（Green Space+）主办的“绿保行动”（GreenParade）去年在勿洛首次举办，今年移师芳林公园。活动的主题是“醒悟、交换”（Wake Up and Swap），旨在鼓励国人赋予旧物新生命，减少制造垃圾。

创办人：盼鼓励更多年轻人 分享自身环保知识

绿保之家创办人沈春燕受访时说，希望在新的地点举办活动可以鼓励更多年轻人大胆发声，分享自己的环保知识，而位于市中心的芳林公园也可以吸引更多人潮。星期六（7月13日）活动当天，从下午4时至晚上10时陆续有近600名公众前来参与各种工作坊和小游戏。

除了有本地音乐人的精彩表演，12名环保青年领袖也接力上台，与公众分享各自所关注的不同环保课题。其中一名环保青年领袖赖素颍（19岁，学生）开发了一款虚拟实境（VR）游戏，让玩家以第一视角，体验垃圾从被丢弃到焚化的过程。

她说：“我希望能够通过沉浸式体验，让更多人明白气候变化和环境保护不是遥不可及的课题，而是应该从减少浪费和改变生活习惯做起。”

绿保行动今年也首次设立四个旧物交换站。公众可以为旧衣物、植物、书籍和音乐唱片寻找愿意接手的“有缘人”，或使用热压机为旧T恤印上环保标语和图案，赋予它们新生。

现场也有八个手工艺工作坊，各有50个名额开放给公众参加。除了即兴艺术创作（Art Jam），参与者也可以学习制作瓶中景（terrarium），或使用再循环塑料打造立体艺术品。

首次参与活动的张勇钦（公务员，47岁）认为，其实政府和企业能做的十分有限，因此他非常欣慰看到这么多热衷于环保事业的年轻人，而他在家也经常向孩子灌输环保须从自身做起的意识。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及国会议员黄文鸿、苏慧敏、黄国光和陈浍敏，以个人名义出席了星期六的活动。

许宝琨受访时说：“千里之行始于足下，许多生活习惯不易改变，但是必须踏出第一步，就像现在很多人也逐渐习惯了使用环保袋而非一次性塑料袋。”

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