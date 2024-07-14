参与环太平洋军演 新加坡海军成功拦截“来犯导弹”

新加坡海军部队人员及护卫舰，正在夏威夷参加环太平洋多边海军演习，同来自另外28个国家的海军部队并肩演练。

环太平洋多边海军演习（Exercise Rim of the Pacific，简称RIMPAC）在夏威夷海域举行，是全球规模最大的国际海上演习，旨在促进参与国之间的合作，提升备战能力。这次是我国海军第九次参与演习。

今年的演习从6月28日举行至8月2日，为期超过一个月，参与的共有约40艘舰艇、三艘潜水艇、14国的陆军部队、超过150架飞机，及超过2万5000名人员。

我国海军派出的是威武级隐形护卫舰忠诚号（RSS Stalwart）。国防部星期天（7月14日）发文告说，我国海军在演习中领导一个任务小队，参与空中、水上和水下的复杂海战项目，像是机动演练和航行补给。除了忠诚号护卫舰，任务小队还包括韩国、墨西哥和美国的三艘舰艇。

共有29国海军部队参与今年的环太演习。图为美国海军直升机降落在我国海军的忠诚号护卫舰上。（国防部提供）

根据文告，忠诚号在演习中发射两枚Aster型地对空导弹，成功拦截由高速掠海无人飞行器模拟的来犯导弹。

由16名新加坡海军部队人员组成的小组，也同其他国家的人员合作，在岸上指挥中心进行策划与协调工作，确保演习顺利进行。

我国海军舰队司令关翰聪准将说，环太平洋多边海军演习让我国海军有机会磨炼多维作战能力，加强和其他海军部队的合作。他也指出，演习深化了海军部队之间的专业联系和友谊，有助于建立相互信任和理解，共同维护海上安全。