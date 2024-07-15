民防部队推出临时措施提升救火安全 派医护人员支援海上灭火

为加速处理紧急医疗事故，并确保消防员在海上灭火时更安全，新加坡民防部队推出临时措施，在海上灭火行动中，派遣一组紧急医疗服务人员前去提供必要协助。

今年5月16日，隶属西海岸海事消防局的消防队长郑学勤上尉（30岁）在我国西南海域登上一艘油轮的机房执行灭火任务时出事，紧急送院后不治。

民防部队发言人答复《联合早报》询问时透露，发生这起事故后，当局在5月20日委任内部小组展开事后检讨。“小组成员包括资深民防部队人员，以及有多年行动和训练经验的海事消防专员。他们将从灭火策略、安全步骤、培训和装备等层面来检讨这次行动。”

发言人说，检讨工作正在进行，但民防部队已在7月1日推出临时措施，以提升参与海上灭火行动的人员安全。“一组包括一名救护人员（paramedic）和两名紧急医疗人员（Emergency Medical Technician，简称EMT）的团队，将从最靠近的陆路消防局同海事消防团队一起被派遣到失火船舶。”

海事消防团队中向来都有接受过紧急医疗人员培训的消防员，他们出勤时携带一个医疗包，内有自动体外除颤器（AED）等复苏配备。若确认出现紧急医疗情况，当局会派遣一组紧急医疗服务人员到最靠近的着陆点（例如码头）待命，以备在第一时间提供协助。

根据新安排，如果行动出现任何紧急医疗情况，紧急医疗服务团队和受过紧急医疗训练的海事消防员就可以提供更大的支持，从而提升海上灭火行动的安全性。

民防部队定期展开测试 并确保消防员有适当装备

内政部长兼律政部长尚穆根7月2日通过书面答复国会议员祖安清心的询问时，也透露当局将采取措施来提升海上灭火行动的安全。

丹戎巴葛集选区议员祖安清心当时问，在郑学勤上尉不幸逝世后，当局是否部署了额外措施来确保消防员有足够的装备和训练，在灭火过程中能更好地保护自己和团队。

尚穆根答复时也指出，民防部队有严谨的框架和程序来确保灭火行动中的人员安全。民防部队所有人员都须要定期接受医疗检查，由于他们的任务对体能要求极高，因此只有确定体能良好者才能成为消防员。

此外，消防员都会接受足够的训练，被选为海事消防员的人员，将进一步受训。分配到执勤前线者，还会持续定期参加演习和接受测验等，以确保他们的技能和体能达标。

民防部队也时刻确保属下人员都配有适当的装备。当中，消防员不仅有消防手套、附带手电筒的头盔、消防靴，还有带面罩的全套独立呼吸器。

尚穆根说：“在每次值勤开始时，以及在被派往执行灭火行动前，消防员都必须检查他们的个人防护配备是否操作正常。”