称弟弟求自保嫁祸于他 男子上诉推翻运毒死罪

一名63岁男子涉嫌指示弟弟运毒，但他反称是弟弟因喜欢前大嫂和为了自保而撒谎嫁祸于他。不服被判死罪的男子上诉至最高法院，获得三司改判贩运海洛英罪名不成立，逃脱上绞刑台的命运。

以大法官梅达顺为首的三司星期二（7月16日）改以两项拥有冰毒的罪名，将被告莫哈默穆宾治罪，刑期定为穆宾被还押至今已服刑的时间，约八年九个多月。换言之，穆宾可即日出狱。

穆宾原本面对两项抵触滥用毒品法令的控状，指他教唆弟弟罗曼当跑腿运送和接收两包毒品，所贩运的毒品一共含有不少于39.28克的二醋吗啡（diamorphine，俗称海洛英）。高庭早前审理案件后，判穆宾与罗曼两人罪名成立，穆宾被判死刑，罗曼则被判处终身监禁。穆宾不服所判，上诉至最高法院。

穆宾是在2015年10月5日被中央肃毒局人员逮捕，罗曼则在早一个月前落网，当时身上被搜出控状中所指的两包海洛英。

根据控方立场，穆宾在案发期间经营运毒活动，罗曼是他的助手之一。2015年9月，穆宾向两名毒贩拿货后，把毒品收藏在他与女友合租的加东一带的公寓内。之后，罗曼在穆宾的指示下，前往加东公寓领取两包海洛英，再分别把毒品运送给穆宾和另一名男子。

穆宾承认曾向毒贩拿取毒品供自己吸食，但他称所要的是冰毒，而非海洛英。他否认指示罗曼贩运海洛英，以及从罗曼身上被搜出的毒品与他有关。他也坚称不知道加东公寓内曾藏有海洛英，因为他从2015年7月起已搬到荷兰弄，罗曼则开始入住加东的公寓。

穆宾甚至称，由于罗曼喜欢他的前妻，导致兄弟俩变成情敌，罗曼因此给假口供陷害他，以逃脱死罪。不过，穆宾的前妻供证时否认罗曼对她有好感一事。

代表律师图莱辛甘与洪嘉骏为穆宾提出上诉时指出，控方的立场前后不一致，包括穆宾何时向毒贩取得毒品和毒品分量多少等，这些关键内容在控方举证过程中出现不同版本。

三司认为，针对穆宾曾在2015年9月向两名毒贩取得的毒品，是否就是罗曼身上被搜出的两包海洛英，控方所提呈的证据出现矛盾。例如，其中一名毒贩声称他运送给穆宾的毒品是冰毒，而且毒品重量也与涉案毒品重量不吻合。同时，没有充分证据显示穆宾曾付钱给毒贩。

由于控方的举证出现合理疑点，三司在今年5月撤销高庭将穆宾定罪的裁决，并要求控辩双方就案件是否应重审而提呈陈词。三司考虑后，星期二裁定穆宾洗脱贩运海洛英的死罪，并在他承认向毒贩取得冰毒的基础上，改以两项拥有冰毒的控状将他治罪。在这之前，穆宾也曾犯下其他拥毒罪行。