白沙组屋停车场“谈判” 12少年围殴15岁少年致伤入院被捕

一名15岁少年与一群年龄相仿的男女在白沙组屋多层停车场谈判，结果遭到围殴，蒙伤入院。

这起案子发生于星期一（7月15日）下午约5时15分，地点在巴西立1通道第530座多层停车场。

据了解，一名少年独自来到上述多层停车场，准备同10多名少年谈判，岂料爆发肢体冲突。这名少年寡不敌众，被殴受伤。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接获相关报案，一名15岁男孩在清醒之下被送进医院，12名介于13岁至17岁的男女因涉嫌纠众闹事而被警方逮捕。

新加坡民防部队也证实，一人被送往竹脚妇幼医院接受治疗。

《联合早报》读者在事发后途经事发地点，看见路边停着一辆救护车和两辆警车。到了晚上约7时30分，至少四名警员在停车场附近的组屋楼下查看电眼画面。

多数居民受访时都表示不知道发生纠众闹事的事件，直到发现有警员到场。事发停车场共有八层，据那里的居民说，第五层以上一般鲜少有人停车，曾经有人在那里吵闹，干扰居民。

警方调查工作仍在进行中。

治疗师：青少年处叛逆期 或犯错误乃至触法行为

翱翔辅导服务中心主席心理与家庭治疗师袁凤珠说，如今青少年都比较早熟，加上可能面对同辈压力、父母疏于或过度管教，抑或接触到暴力电子游戏及社交媒体等误导性信息，因而可能做出错误乃至犯法的行为。

“青少年纠众闹事每个年代都有。这个年龄段处于叛逆期，是荷尔蒙瓦解和重塑的阶段。他们喜欢群体活动，害怕孤单寂寞，或跟不上同辈的步伐。也有些青少年精力旺盛，为寻求刺激、吸引父母的注意而明知故犯。”

袁凤珠认为，父母和师长可尝试通过多聊天来了解青少年的内心所想，循循善诱，而不是动辄警告或威胁，以高高在上的态度说教。“试着相信他们能懂事明理，他们就会朝着父母师长赞赏的方向发展。有良好的沟通关系，孩子会愿意敞开心扉分享，也才有机会发现他们出现偏差，并及时导正。”

她说，学校可同执法机构合作，指导相关法规，让青少年理解犯罪会受刑罚，破除“未成年人判罚不严重”的谬论。