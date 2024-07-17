QS全球EMBA课程排名 我国三大学跻身亚太区前三强

本地三所大学的高级工商管理硕士（EMBA）课程，在最新出炉的国际排名中，不仅挤入全球30强，更首次跻身亚太区的前三名，创下历年来的最佳表现。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS），星期三（7月17日）公布2024年全球EMBA课程排名。

在亚太区的商学院中，新加坡国立大学商学院、南洋理工大学的南洋商学院，以及新加坡管理大学的李光前商学院，分列第一、第二和第三名。澳大利亚新南威尔士大学商学院的澳洲管理研究所（Australian Graduate School of Management）与李光前商学院并列第三。

在2023年的排名中，国大商学院、南洋商学院和李光前商学院分列亚太区的第四、第五和第10名。

QS排名是根据毕业生的就业能力、思想领导力、高管能力等五个指标，对各大院校的EMBA课程进行评估。以亚太国家和地区来看，共28所商学院参与排名，其中七所首次上榜。中国大陆共有七所院校入榜，是亚太区最多。

QS总裁：亚太区最好三个EMBA都在新加坡

全球排行则评估45个国家和地区的194个EMBA课程，英国牛津商学院去年排名第三，今年跃升两个名次，荣登全球榜首。西班牙纳瓦拉大学的IESE商学院排名第二；去年称霸全球的法国巴黎高等商学院，则滑落至第三名。

国大商学院、南洋商学院和李光前商学院在全球排名中，分别位居第14、第24和第27名。

QS总裁夸夸雷利（Nunzio Quacquarelli）指出，亚太区最好的三个EMBA都在新加坡，显示新加坡已成为全球领先的教育中心。