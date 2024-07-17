多次闹事伤人 吊牌律师拉维认罪待判

吊牌律师拉维在律所内朝律师助理扔香水瓶和遥控器，还在地铁站大声嚷嚷、掌掴地铁职员，也在兴都庙和多家店铺闹事，推搡他人。

现年55岁的拉维（M. Ravi）共面对19项包括蓄意伤人、抵触防止骚扰法令、造成公共滋扰等控状，他星期四（7月17日）承认其中九项，余项交由法官下判时纳入考量。

控方指出，拉维并非初犯，曾因扰乱公共秩序和伤害他人被判罚款和接受强制治疗。他清楚自身患有躁郁症却不遵守治疗，还重蹈覆辙。拉维不能再把病情当做挡箭牌，刑罚必须让他明白其行为不可接受，因此建议法官判他坐牢18周至24周，以及罚款3000元。

双手勒律师助理脖子 导致对方呼吸困难

根据案情，2021年11月22日早上，由于一名律师助理没有打印拉维要的文件，拉维在律所内朝助理扔香水瓶，击中后者的胫骨。拉维还抓住助理的衬衫、用手推对方的胸部，并用双手勒对方的脖子约三秒钟，导致对方感到呼吸困难。

当助理说他早前曾请另一名同事准备文件后，拉维冲到那名同事的办公桌，朝他扔遥控器，击中了对方的手腕。

2023年7月9日，拉维在马里安曼兴都庙（Sri Mariamman Temple）时，推开在他前方的信徒，把香灰抹在脸上，接着把祭品扔在地上。拉维还拦住想要去取祭品补上的祭司，质问对方是否要报警，推搡祭司不让他离开。

拉维也在庙内大声嚷嚷，对其他信徒造成困扰，兴都庙的秘书和志愿者要求拉维停止大吵大闹，岂料拉维开始飙粗，最后被带出兴都庙。

另外，拉维于同年7月12日在杨厝港地铁站失控嚷嚷，数名公众因此报警。警员抵达后，拉维同意离开地铁站，但警员尚未离开现场，拉维便激动地与地铁站人员交谈，随后掌掴对方的脸，并无视警员的警告继续大声喊叫，最终被捕。

2022年1月22日至2023年9月15日期间，拉维也在不同店铺和餐馆闹事，包括当店员询问他要咖啡或茶时，拉维突然情绪激动地将店员推倒在地，导致店员头部蒙受撕裂伤，拿了八天住院假；因店员听不到他说话，就用脏话辱骂对方；朋友偶然在书店碰到拉维向他打招呼，拉维却情绪激动，用手掌掴对方的脸，并飙脏话等。

代表律师：接受治疗与否 躁郁症将伴随拉维一生

来自Eugene Thuraisingam LLP的律师代表被告求情时说，无论拉维是否接受治疗，躁郁症会伴随他一生，出现复发的情况，而他的躁郁症也与所犯下的罪行有关联，不能仅因为他不遵守治疗，就不视他的病情为求情因素。因此，恳请法官判他不超过七周监禁，以及5400元至5500元的罚款。

案展8月2日下判。