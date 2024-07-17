最新发现抑制一蛋白质能减缓衰老 本地团队有望开发延寿药

本地科研团队首次发现一种蛋白质与脂肪积累、肌肉流失等多种衰老现象有关，并在动物实验中通过抑制这种蛋白质的作用，延缓甚至逆转了衰老现象。这一发现有望为开发减缓衰老、延长健康寿命的药物提供基础，并有助改善老龄化问题。

由杜克—新加坡国立大学医学院心血管和代谢疾病研究助理教授维贾贾（Anissa Widjaja）带领的团队发现，名为白细胞介素11（Interleukin 11，简称IL11）的蛋白质会随着年龄增长在器官内累积，加快肝脏和腹部的脂肪积累，并降低肌肉量和肌肉强度，而这两者都是衰老的主要表现。

维贾贾介绍，她在自2005年开始的其他研究中，已发现IL11是引发器官组织纤维化（fibrosis）的关键导因，并发现通过抑制IL11生成，能有效促进肾、肺、肝等多个器官中的细胞自行修复。

IL11像是总电闸 关上它拦截造成衰老因素

为了进一步说明IL11与衰老的关系，维贾贾也将其比喻为“衰老的总电闸”：“从分子层面来看，造成衰老的因素很多，可能有些分子会影响血糖，有些会降低身体对炎症的抵抗力等，这些都像是一些小开关，而IL11则像是总电闸——如果我们关上总电闸，那么很多造成衰老的因素都会被拦截。”

在2017年首次注意到IL11与衰老的关联后，团队在2020年进行的实验中，通过为75周大的小鼠（约相当于人类年龄55岁）注射抑制IL11发挥作用的药物，发现小鼠的衰老现象发生了停滞甚至逆转。

维贾贾介绍，注射抑制药物的小鼠在25周后、即100周大时（约相当于人类70岁），与对照组的小鼠相比体重更轻、脂肪累积更少，甚至身体强度更胜之前的，寿命也有所延长。

这项研究由杜克-国大医学院和新加坡国家心脏中心联合展开，也有来自英国、德国和澳大利亚的科研人员参与，研究成果星期三（7月17日）在学术期刊《自然》上发表。

团队：获全球首次证明 期待受关注与资金支持

团队称，这是全球首次证明IL11在衰老中的重要作用，并希望研究成果能引起业界关注，为进一步研究和后续的临床试验提供资金支持。

维贾贾说，相信药物既能对40岁左右、IL11开始累积的中年人起到预防衰老的作用，也能对体内已存在较多IL11的年长者，产生延缓衰老和减少IL11进一步生成的功效。

杜克—国大医学院院长科夫曼（Thomas Coffman）教授说，虽然人们的预期寿命在过去几十年间显著提升，但与不受病痛折磨的健康寿命之间还存在明显差距。“对于像新加坡这样快速迈入老龄化的社会来说，这一发现可能是变革性的，将能允许更多年长者健康地变老，减少虚弱和跌倒的风险，并提升心血管代谢健康。”

不过科夫曼也指出，与衰老相关药品的临床试验并不容易，特别是因为对试验成效的界定不那么明确，试验周期也较长，加上很多年长者可能存在各种健康问题，现在讨论药品的具体形式或推出时间还太早。

虽然针对IL11抗衰老功效的药物尚未进入临床试验阶段，但维贾贾透露，目前已有包括德国制药公司勃林格殷格翰（Boehringer-Ingelheim）在内的三家医药公司，正在就抑制IL11的药物对于治疗肺、肝等器官的组织疤痕，以及对癌症和炎症的治疗功效等，进行临床试验。