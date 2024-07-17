大型及豪华车拥车证成价 连续两轮走低报10万元

在拥车证新配额出炉前的最后一次投标活动中，大型及豪华车组（B组）拥车证成价连续两轮下滑，报10万元，回落到4月以来的最低价位。

7月第二轮拥车证公开投标活动星期三（7月17日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价上升898元（0.99%），报9万1899元。

大型及豪华车组（B组）成价降901元（0.89%），报10万元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）微降548元（0.54%），报10万零341元。

货车和巴士组（C组）上涨600元（0.86%），报7万零601元。电单车组（D组）也增加189元（2.12%），报9089元。

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英受访时说，B组拥车证成价在这次的投标活动中相对持平，仍保持在10万元左右的价位。这个组别收到891张投标，比配额高出35%，与上一轮的情况差不多，相对稳定。她认为，这次B组拥车证的需求较为薄弱，“可能因为一些车商正在等待8月至10月发放的新配额”。

分析：未来三个月配额增加与否难断定

针对未来三个月的配额是否增加，孙光英认为，当局看似希望让价位保持稳定，不想让供应急剧增加或减少，因此难以断定。

A组成价略升，孙光英对此不感意外。她指出，越来越多属于A组的电动车推出市场，因此需求略微走强。她说，A组收到1342张投标，比配额高出38%，不算太高。“车商希望看到下一轮的配额，然后再积极投标。”她也提到，8月第一轮投标与7月第二轮投标间隔三周，比一般的两周长，车商有更多时间累积订单，或许会推高下一轮的需求。

A组和B组这次的成价差距为8101元，缩小了两周前9900元的差距。新加坡车业公会会长梁添丁受访时说，车商可以在A组投标更多的电动车，促使A组拥车证需求强劲。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达今年3月曾指出，交通部对于一次性增加车辆总数，并同时收取较高的车辆使用费，以避免交通拥挤的建议持开放态度，但车辆总数的增加，须分几年进行。

梁添丁认为，接下来三个月的配额是否增加，取决于交通部会在何时发放一次性配额。“这得看发放的配额数量。而且，是一次性发放，还是分阶段发放，也会影响投标价。”

他说，如果陆路交通管理局继续提前使用未来的拥车证配额，拥车证成价会持续饱和，投标价不会有大幅波动。“除非举行大型车展，投标价才会有比较大的增幅。”