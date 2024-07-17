老龄化影响经济教育等 王乙康吁新中继续合作互相学习

全球几乎所有国家都在老龄化，卫生部长王乙康在中国举办的世界健康论坛上说，这不仅是一个医疗问题，也影响各国的经济、退休和教育制度。他呼吁新中两国继续就人口老龄化合作，互相分享经验。

王乙康星期三（7月17日）在中国北京参加第三届世界健康论坛时，发表演讲探讨人口老龄化的趋势和影响。他说，人们无可避免随着时间的流逝衰老，而这引起的社会老龄化现象在全球都有迹可循，除了印度和非洲国家。

老龄化无疑是许多国家面对的最大社会发展挑战。王乙康说：“人口老龄化的初期可以简单地视为医疗问题，扩大医疗能力就能满足年长者对医疗护理的额外需求。但随着进程的发展，老龄化不再只是医疗问题，它几乎影响现代生活和治理的每个层面。”

王乙康认为，老龄化影响中最重要的层面之一是经济，因为人们越来越长寿，也需要更多的资金养老，工作年份随之增加。新加坡因此计划在2030年前把退休和重新雇佣年龄分别调高至65岁和70岁。

他说，科技减少了工作岗位对体能的需求，有助减少年长者就业的挑战。人工智能虽可进行自动化思考和交流，但同时让擅于人际交往技能者变得更有价值，而年长者在这方面有优势。

此外，教育不应再限制于传统模式，而须延申至行业和工作上的终生学习，确保人们时刻更新技能和知识。王乙康说，欧洲国家在这方面拥有更长的终身学习和培训的传统及经验，新加坡在推出技能创前程计划时，从欧洲学到了很多。

即使年长者工作更长时间，退休保障的充足性也很关键，通过国家资助公民养老会越来越不可持续。王乙康说，新加坡采纳由个人、雇主和政府共同出资的系统，并为低收入或低存款群体提供额外援助，确保每个人的老年每月提款可持续一生。

王乙康：各国应对老龄化也须改造医疗系统

王乙康说，各国要应对老龄化也须改造医疗系统，在扩大资源和能力的同时转向通过基础医疗实施预防性护理。“比起人们生病时接受最好的治疗，更可持续的方式是先避免他们生病。”

他说，新加坡对促进年长者维持社交和活跃生活进行很多投资，改善可左右健康水平的社会因素，比如增添亲年长者设施和乐龄活跃中心等。

王乙康指出，新加坡和中国应对老龄化的策略有许多相似之处，呼吁两国继续合作，互相学习。