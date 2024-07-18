国大试行校园导览服务 导游旅行社下周起可预订

新加坡国立大学从8月5日起推出为期两个月的试点计划，为游客提供校园导览服务。持有新加坡旅游局执照的本地旅行社和导游可从下星期一（7月22日）起预订。

国大在今年2月曾发出声明，宣布将从今年7月起提供特制免费导览服务，不向游客收取任何费用。本地多家旅行社在星期二（16日）收到国大的电邮，通知从7月22日起可在网上预订由学生带团的导览服务。这个服务从8月5日至9月30日推行，有意者必须提前两个星期预订。国大将在试行两个月后对此服务进行评估。

根据安排，只有持旅游局执照的本地入境游旅行社以及导游可以预订这个服务，每天最多只能预订两场，每次时长约60分钟，每团最少15人，最多20人。导览由国大的学生大使负责讲解，与游客分享国大历史以及校园生活点滴，全程须有持照导游陪伴。

条件不符预订导览服务的旅行社和导游或订不到导览服务者，也可以自行带团进入国大校园；国大会要求避开在午餐和晚餐高峰时间去食堂用餐，也避免在早晨、中午和傍晚高峰时段搭乘校园班车。

今年1月和2月份，大批外国游客涌入本地大学校园，造成拥挤而引起部分学生不满。南洋理工大学因此从2月初开始要求旅行社登记，并按车征收入门费；国大也采取新措施，引导旅行社在特定时段入访校园，并提出由学生导览的构想，以便更好控制人潮，减少对学生造成不便。

目前是外国的暑假，国大校园再现访客潮。受访的国大学生表示，由于国大一般放假至8月，所以目前暂时未出现年初那样食堂和校园班车拥挤的情况。

从5月中旬起，国大中央图书馆和医学与科学图书馆也试行解除门禁，进入图书馆不再须刷卡。（谢智扬摄）

国大两图书馆取消门禁 公共区域对公众开放

除了提供学生导览服务，国大两个图书馆也取消门卡制度，公共区域对公众开放。国大中央图书馆（Central Library，简称CLB）和医学与科学图书馆（Medicine+Science Library，简称MSL）从5月15日开始试行解除门禁，进出图书馆的公共区域不再须刷卡。

不过，中央图书馆贴出告示牌提醒，馆内第五和第六层保留给国大的学生、教职员以及图书馆会员使用。这两层是特定的静谧阅读与温习区域，学生必须通过手机扫码预订座位。

国大图书馆馆长彭丽珊副教授回复《联合早报》询问时指出，国大是一个开放、包容的校园，希望通过鼓励国大社群重新认识和支持善用国大的共享空间和资源，让多人受惠。例如两个图书馆的公共区域对外开放可促进这些图书馆作为阅读、学习与合作的共享空间。

不过她指出，国大各个图书馆的特定区域，如中央图书馆的新加坡-马来西亚藏书区，将仅限国大学生、教职员工和图书馆会员进出。国大图书馆还采取了必要措施，确保所有图书馆使用者的安全。