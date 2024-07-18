南大研发3D打印穿戴织物 可制成医疗设备帮助病患

南洋理工大学研究团队研发出一种用3D打印的活性织物，不但灵活可穿戴，也能根据需要增加硬度，未来可进一步发展成医疗设备或软体机器人。

南大星期四（7月18日）发文告指出，机械与航空航天工程学院南洋助理教授王一凡带领的研究团队，融合几何设计、3D打印，以及机器人控制等技术，打印出具有多功能的外骨骼织物（RoboFabric），再制成各种医疗设备原型。

研发概念源自穿山甲和犰狳鳞片

文告指出，新技术的研发概念源自穿山甲和犰狳（armadillos）相互交错形成保护壳的鳞片。这个正在申请专利的技术，是根据先进的演算法，通过3D打印机，打印出一块块的单元块。

科研人员之后会使用金属纤维，穿过每块单元块，将它们串联起来，过程中还要不断施加负压。当金属纤维收缩时，3D打印单元块会互锁并变硬，从而使RoboFabric的硬度增加350倍以上，并提供额外的强度和稳定性。科研人员再根据需要，制成有不同功能的原型。

研究团队利用这种多功能材料，研发出一种手肘部位支撑装置，可帮助人们举起更重的物体。数据显示，当人们在使用这个装置辅助关节，以提起重物时，肌肉活动可减少高达40%。

另一个原型则是手腕支撑装置，它可以帮助手抖的帕金森症患者稳定关节，进行日常活动。

有望成医疗设备替代选项 助患者执行日常任务

RoboFabric未来有望成为部分医疗设备的替代选项。王一凡说，需要石膏固定的骨折患者，日后或可选择定制一种灵活的肢体支撑装置，而这种装置在变硬之前类似于织物。与传统不可拆卸的石膏不同，患者只须按一下按钮即可轻松穿上或脱下这一装置。

在日常生活中，关节支撑装置则可帮助年长者完成日常任务，帮助他们减少提重物时所需的肌肉力量。

陈笃生医院康复医学科主任兼高级顾问医生、临床医学创新主任罗荣裕兼任副教授对这项新技术给予独立评论时说，南大的发明在康复医学领域具有一定的应用前景。他指RoboFabric有潜能应用于关节受伤或中风患者，协助他们执行一些日常任务。

研究团队的研发成果，已分别发表在《先进材料》和《科学机器人》学术期刊。