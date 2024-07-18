义务服务80万小时捐款逾3亿元回馈社会 290家企业行善获表扬

过去一年，本地共展开近80万小时的义工活动，捐款超过3亿元，290家行善企业受到肯定。随着企业广泛实施社会责任计划，全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer & Philanthropy Centre，简称NVPC）鼓励业者进一步制定企业宗旨时，把行善融入日常运作和业务中，既能获利又可回馈社会。



全国志愿服务与慈善中心星期四（7月18日）举办乐善公司（Company of Good）颁奖典礼，同时公布年度综合报告。



企业行善最常见的形式是组织职员当义工或捐款。报告指出，所有乐善公司在上个财年共展开近80万小时的义工活动，捐款3.23亿元。



然而，行善不仅仅是短暂的义务工作或一次过的捐款，更可以融入公司宗旨和运作中，成为公司日常的一部分。



这也是NVPC于2016年推出乐善公司计划后，去年更新指标时，把企业宗旨（Corporate Purpose）列为新重点的原因。

290家企业获认证为乐善公司 中小企业数量增长近三倍

今年是当局首次评估业者是否实施可持续的行善策略，共有290家企业积极行善回馈社会，获认证为不同等级的乐善公司。其中，超过150个业者是中小企业，比2022年的39个增加近三倍。



经营两间健身房的Push Pull Give共有15名全职员工和自由业者，规模虽小，但作为社会企业，它发挥了积极作用。

Push Pull Give 健身教练在乐龄活跃中心，带领年长者运动，也分享健康生活的贴士。（受访者提供）

创办人拉兹夫（Razif Yusoff）说，公司宗旨是通过健身帮助社会中有需要群体改善生活，因此公司通过与乐龄活跃中心、社会服务机构等合作，让受益者更活跃地生活。健身房也为有需要的青年敞开大门，让他们学习一技之长，日后或能成为合格的健身教练。

“要在赚钱和行善之间取得平衡并不容易，但这正是公司的特色，有助我们吸引志同道合的消费者和员工，长远来说为发展增添助力。”

星展银行扩展资助至获认证中小企

配合新一届的行善公司，星展银行宣布把为社会企业提供的资助配套扩展至所有获认证的中小企业，让诸如拉兹夫等业者受益。

国际食品业者索迪斯（Sodexo）马来西亚和新加坡企业责任与多元共融主任李奇倪说，中小企业的资源相对短缺，但仍能以各自的方式回馈社会。较大型企业还可以发挥规模优势，领导行善策略。

为此，索迪斯和NVPC合作，通过共享采购标准，包括优先与由女性、少数种族等群体经营的公司合作，进而鼓励大型企业在采购时也纳入包容性的考量。

同时，中小企业也能获得索迪斯支持，改进和拓展业务。至今，索迪斯已和80家企业合作。

担任颁奖典礼主宾的副总理王瑞杰说，私人企业发展业务、奉公守法的同时，也可积极行善，促进新加坡成为行善城市。