温长明：非选区议员制可让落选者有机会发声

我国选举采取简单多数制,这虽然能果断地选出赢家,但也意味着部分不支持执政党的选民,无法在国会中获得代表。通过非选区议员制让得票率最高的落选者进入国会,可以弥补这方面的不足。

前总检察长温长明教授星期四(7月18日)出席新书《非选区国会议员——未来何去何从?》(Non-Constituency Members of Parliament: What’s Next for the Scheme?)发布会时,提出他支持这个制度的理由。

不过,发言的反对党代表认为,是时候终止落实了40年的非选区议员制。因为这治标不治本,要让更多反对党人进入国会,更重要的是创造一个公平的竞争环境。

这本由工人党前非选区议员余振忠,及英国保险与风险管理者协会研究主任陆浩扬编撰的书籍,深入地探讨这个制度的利与弊,及去留问题。温长明是其中一章的作者,书中也收录了与人民行动党前国会议员殷吉星、新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤等的访问。

温长明致辞时,以刚结束的英国大选为例说,工党虽赢得412个议席重新执政,但是全国得票率仅约三分之一。加上投票率只有约60%,这表示实际上全国仅20%选民支持工党。难保沿袭了同一套选举制的新加坡,有一天也会出现执政党只赢得多数票,但票不过半的情况。

“这也是为什么我相信非选区议员制是可取的,因为它能让那些无法赢得选举的人有发声的机会。”

非选区议员制设于1984年,由建国总理李光耀提出,以确保国会里会有一定人数的反对党代表。

这项制度这些年来经历数次调整。在没有任何反对党候选人当选的情况下,非选区议员从一开始的最多六人,增至2010年的九人,2016年经由国会通过后,进一步调高至12人。在最后一轮的调整中,非选区议员也获赋予与当选议员一样的投票权。

以视讯方式参与发布会问答环节的殷吉星说,2015年是特别的一年,那一年的选举反对党差一点全军覆没,若没有非选区议员制的话,国会里可能真的就没了反对党代表。而反对党的声音对一个成熟的民主国家来说是重要的。

反对党:非选区议员制非“保险” 该有公平竞选环境

但余振忠持不同看法,他认为不应该继续依赖非选区议员制,把它视为一份“保险”。

“它更像是一对引导我国民主发展前进的训练轮,现在是时候拿掉它们了。虽然这么做可能导致反对党失去平衡,甚至有全军覆没的风险,但我们该专注于建设一套能更好地代表不同声音的制度。”

余振忠、梁文辉,以及新加坡民主党主席淡马亚教授在参与问答环节时,都先后提到希望能有个更公平的竞争环境。

淡马亚形容,非选区议员制如同“止痛药”,表面上看起来是好的,但却掩盖了实际的问题,即反对党难以进入国会是因为竞争环境不公平。

梁文辉建议,以比例代表制取代简单多数制,以确保国会里有少数种族代表,无须再有集选区制。

他说:“希望我和潘群勤会是最后一批非选区议员。”

谈到对下一届大选的期望,他说,反对党会做最坏的打算,每一次大选都是一场硬仗,因为他们不知道选区会如何划分,执政党接下来又会出台怎样的政策。

殷吉星认为,来届大选对执政的行动党而言非常重要,第四代领导团队刚接棒,他们必须获得选民强有力的支持,必定会全力以赴。