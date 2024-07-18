温长明：非选区议员制可让落选者有机会发声

我国选举采取简单多数制，这虽然能果断地选出赢家，但也意味着部分不支持执政党的选民，无法在国会中获得代表。通过非选区议员制让得票率最高的落选者进入国会，可以弥补这方面的不足。

前总检察长温长明教授星期四（7月18日）出席新书《非选区国会议员——未来何去何从？》（Non-Constituency Members of Parliament: What’s Next for the Scheme?）发布会时，提出他支持这个制度的理由。

不过，发言的反对党代表认为，是时候终止落实了40年的非选区议员制。因为这治标不治本，要让更多反对党人进入国会，更重要的是创造一个公平的竞争环境。

这本由工人党前非选区议员余振忠，及英国保险与风险管理者协会研究主任陆浩扬编撰的书籍，深入地探讨这个制度的利与弊，及去留问题。温长明是其中一章的作者，书中也收录了与人民行动党前国会议员殷吉星、新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤等的访问。

温长明致辞时，以刚结束的英国大选为例说，工党虽赢得412个议席重新执政，但是全国得票率仅约三分之一。加上投票率只有约60％，这表示实际上全国仅20％选民支持工党。难保沿袭了同一套选举制的新加坡，有一天也会出现执政党只赢得多数票，但票不过半的情况。

“这也是为什么我相信非选区议员制是可取的，因为它能让那些无法赢得选举的人有发声的机会。”

非选区议员制设于1984年，由建国总理李光耀提出，以确保国会里会有一定人数的反对党代表。

这项制度这些年来经历数次调整。在没有任何反对党候选人当选的情况下，非选区议员从一开始的最多六人，增至2010年的九人，2016年经由国会通过后，进一步调高至12人。在最后一轮的调整中，非选区议员也获赋予与当选议员一样的投票权。

以视讯方式参与发布会问答环节的殷吉星说，2015年是特别的一年，那一年的选举反对党差一点全军覆没，若没有非选区议员制的话，国会里可能真的就没了反对党代表。而反对党的声音对一个成熟的民主国家来说是重要的。

反对党：非选区议员制非“保险” 该有公平竞选环境

但余振忠持不同看法，他认为不应该继续依赖非选区议员制，把它视为一份“保险”。

“它更像是一对引导我国民主发展前进的训练轮，现在是时候拿掉它们了。虽然这么做可能导致反对党失去平衡，甚至有全军覆没的风险，但我们该专注于建设一套能更好地代表不同声音的制度。”

余振忠、梁文辉，以及新加坡民主党主席淡马亚教授在参与问答环节时，都先后提到希望能有个更公平的竞争环境。

淡马亚形容，非选区议员制如同“止痛药”，表面上看起来是好的，但却掩盖了实际的问题，即反对党难以进入国会是因为竞争环境不公平。

梁文辉建议，以比例代表制取代简单多数制，以确保国会里有少数种族代表，无须再有集选区制。

他说：“希望我和潘群勤会是最后一批非选区议员。”

谈到对下一届大选的期望，他说，反对党会做最坏的打算，每一次大选都是一场硬仗，因为他们不知道选区会如何划分，执政党接下来又会出台怎样的政策。

殷吉星认为，来届大选对执政的行动党而言非常重要，第四代领导团队刚接棒，他们必须获得选民强有力的支持，必定会全力以赴。