AI人才培训计划推出六年 逾150无理工背景者转当AI工程师

当赵禧荣2016年从新加坡国立大学心理学专业毕业的时候，没想过八年之后的今天，自己会攻读人工智能相关的博士学位。

“我对人工智能的兴趣，还得从第一份工作谈起。”今年33岁的赵禧荣正忙于新加坡管理大学计算机系的博士研究项目，所以只能通过电话接受《联合早报》的采访。

他大学毕业后的第一份工作，是在新加坡科技研究局人力资源部门撰写分析报告。尽管把各类员工数据写成报告让他增长了见识，但他更希望从数据中直接找到解决方案。

2018年，新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）刚推出不久的人工智能人才培训计划（AI Apprenticeship Programme，简称AIAP）吸引了赵禧荣的注意。这个旨在培养本地AI人才的项目欢迎不同专业背景者加入，因此他便申请接受培训，希望未来可以投身AI领域。

然而，接下去的几个月对他来说并不轻松。“我没学过计算机专业，一切都得从头学起，而同时面对数学、软件工程、编程等全新科目，让我有点措手不及。”

虽然面对巨大挑战，但赵禧荣没有放弃，而是凭借在大学里学过的统计学基础以及合理安排学习计划，在三年的时间里成功转行成为了一名AI工程师，工作范围涵盖公共场所安全、口腔治疗等多个项目。

新书《智造狮城：新加坡AI炼金术》 记录培训计划参与者贡献

在过去六年里，AIAP已成功将150多名像赵禧荣这样，没有任何工程和计算机专业背景的教师、律师、会计师、商学院毕业生等培养成为AI工程师，人数在所有320名参与培训者中占了将近一半。全国人工智能核心AI产业创新总监廖永健，将他们所做出的贡献写进一本名为《智造狮城：新加坡AI炼金术》（AI First Nation）的新书，已于近期出版。

全国人工智能核心AI产业创新总监廖永健在《智造狮城：新加坡AI炼金术》正式出版前，与记者分享这本175页新书的数码样刊。（特约陈来福摄）

全国人工智能核心是一个由国立研究基金会资助的国家研发机构，虽然办公室设于国大校园内，但也与本地其他大学、科研院所、资讯通信媒体发展局、经济发展局、企业发展局等机构合作。

廖永健不仅是AIAP的主要发起者之一，也是在本地推广AI技术的倡导者。为了展现AI的优势，他利用谷歌最新的生成式AI工具Gemini，在不到三个月的时间就通过口述与人工校对相结合的方式完成了新书创作。

在正式出版前，他与记者分享这本175页新书的数码样刊，并感慨地说：“如此规模的学徒计划在新加坡还是首次。”

他说，每一期AIAP都持续九个月时间，包括两个月的系统知识培训和七个月在各类企业项目中操练。新书列举了“AI新手们”如何在大小100多个项目中，用所学技能解决分析财务报告、处理保险申报、提高医学诊断准确率等各类实际问题，服务对象小至起步公司，大至IBM、新加坡政府投资公司等大型企业。

政府已投入逾1200万元 为培训计划学员提供补贴

由于所有学员必须全职参加AIAP，政府已经投入超过1200万元为学员提供补贴，平均每人每月会收到大约4000元。目前，AIAP每年培养约100名AI工程师。未来两年，廖永健希望全国人工智能核心能凭借更成熟的条件，再培训300名学员。

AI牵涉多门学科，这需要学徒针对各自的专业取长补短。对于赵禧荣来说，“走出舒适圈”等心理学理论帮助引导了他的学习方法。例如，他在学习制作图表的时候，会特地回避已经熟练掌握的Excel， 而慢慢尝试用Python等与AI相关的编程语言。这种积极的学习态度让他熟练掌握了计算机视觉（computer vision）等前沿AI技能。

计算机视觉是一门让计算机能够像人类一样理解和解释视觉信息的学科，赵禧荣曾利用它协助全民牙科（Q&M），将牙医使用X光诊断口腔疾病的时间，从平均20分钟减少到五分钟以内。2021年离开全国人工智能核心后，他又为自己提出了更高的要求，开始攻读与AI相关的计算机博士学位，希望在2026年毕业后服务于谷歌、阿里巴巴等跨国科技公司，研发更多以人为本的AI产品。