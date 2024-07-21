来届大选 盛港或成蓝白两党热点选区

工人党上届全国大选以微差赢得盛港集选区。人民行动党团队过去几年继续频繁地在区里走动，展示夺回盛港的决心。随着过去四年盛港选民增加，该区早已跨入五人集选区门槛。受访政治观察家不排除盛港选区范围调整，甚至可能划出单议席选区，所以结果仍难以判断。

工人党上届全国大选以微差赢得盛港集选区后，人民行动党团队过去几年继续频繁地在区里走动，显示了夺回盛港的决心。大多数受访的盛港居民认为，该区在来届大选中必将是蓝白两党竞逐的热点选区，过去几个月，工人党议员和行动党团队在区内活动更是频密。

按选民人数来看，盛港是个比较大的四人集选区，随着过去四年选民人数增加，让这个早已跨入五人集选区门槛的集选区在来届大选中，可能出现范围调整。受访政治观察家不排除盛港版图改变，甚至可能划出单选区。

工人党在2020年大选中一举夺下首次出现的盛港集选区，当时率领行动党盛港竞选团队的总理公署部长黄志明意外落马。蓝白双方票数仅差4.24个百分点，是在西海岸五人集选区之后，票数差距第二小的集选区。

《联合早报》过去一个月走访盛港集选区实地探温，被问及盛港在下届大选中会否成为热区，大部分受访选民都毫不犹豫地表示“会”。

住在河谷的符文才（送餐员，45岁）认为：“行动党在上届大选中失去了这个选区，来届大选肯定会想把它夺回来。”

在安谷区居住超过20年的蔡丽凤（65，退休人士）指出，过去几个月她在附近巴刹看到负责该区事务的议员林志蔚，也在区内的庙宇活动上看见行动党团队的蓝彬明医生。

她说：“盛港的选情很难说，如果工人党有什么地方没有做好，一些人可能会改投行动党，行动党不是不可能翻盘。”

本报多次尝试联系盛港的工人党议员和行动党团队，但双方都不对采访邀请做出回应。根据双方在脸书上公开的活动，两党都把重点放在社交媒体宣传和家访、社区活动等面对面交流上。

除了每周的家访，工人党盛港议员何廷儒、蔡庆威，以及林志蔚过去几年多次举办居民会议（townhall）、河畔跑步等活动。本月开始，林志蔚脸书上也出现有关“林志蔚议员居民交流会”的活动宣传海报，至今已举办两场。

行动党在2021年停止在工人党选区的接见选民活动，家访和社区节庆活动成了行动党在选区提高能见度的主要途径。

曾在盛港西担任14年议员的蓝彬明能见度最高，仅在本月前三周，他至少已在盛港参加两场组屋区榴梿派对、青年节、年长者晨运和幼儿园毕业典礼等活动。此外，2022年以后加入的另三张新面孔，埃尔米（Elmie Nekmat）、黎曦怡和罗邦伟也积极参与民众俱乐部活动和社区主题讲座。

蓝彬明曾担任卫生部兼交通部高级政务部长，上届落选后，他重新回到眼科医生的工作岗位上。

社区活动是人民行动党盛港团队与居民保持接触的重要途经，但行动党代表在反对党区内较为低调，活动宣传海报一般都不会出现他们的照片。（关俊威摄）

选民人数变化大 选区范围或出现调整

蓝白两支团队显然在为迎接大选摩拳备战，而可能出现的选区范围调整，将为情势带来较大的不确定性。

根据官方7月初公布的各区最新选民人数，盛港集选区新增7227人，达到12万4773人，早已达到五人集选区最少10万选民的门槛，人数甚至超过五人集选区东海岸。不过，盛港选民人数未跨过四人集选区15万2000人的顶限。

新增选民主要来自2020年大选后新落成的河谷岸边和安谷村组屋区，以及盛港嘉园私人住宅区。这三个新住宅，分别接近河谷、安谷和万国区的边缘。

以四人集选区的规模计算，该区每名议员平均服务3万1193.25选民，是四人集选区中唯一人数超过3万的。这个比例也超过阿裕尼、西海岸等五人集选区。

市区重建局今年4月也宣布计划把盛港芬薇北发展为住宅区，该区料可容纳约1万个新单位。拟建的区域位于目前的宏茂桥集选区，接近盛港集选区边界。

盛港集选区由原有的盛港西、榜鹅东两个单选区，以及白沙—榜鹅集选区的部分区域组成。2006年以来，这个版块因为是新发展的区域，几乎在每届大选前的选区范围检讨中都有变化。

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授认为，盛港不太可能扩展为五人集选区，因为工人党在该区拥有较大的优势，增加该选区的议员人数，很可能意味着给工人党添加一个国会席位。

盛港处于宏茂桥集选区和阿裕尼集选区的夹心地带，这两个选区分别是行动党和工人党的票仓。比尔维尔星认为，哪一党比较可能胜出，也要看选区划分后哪一边的忠实选民被划入盛港。

在过去几届大选中，阿裕尼、后港等反对党阵地的选区范围大致保持不变，这是否意味着盛港选区范围也将大致保留，比尔维尔星说：“不要忘记我们现在有新总理，行动党很快也会有新的秘书长，因此这仍难以判断。”

我国选区范围检讨委员会是独立的，委员会成立后，时任总理会为委员会设下职权范围（terms of reference）。

智库铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）同样不排除盛港集选区出现变化的可能，因为选区范围检讨委员会最终得根据选民人数的情况做出选区范围调整。

蓝彬明在2006年从政之后，一直是负责盛港西的议员，在2011年到2020年，这里都是单选区。穆斯塔法认为，一个可能的调整是把盛港西单选区再次划分为独立选区。不过这意味着盛港集选区的行动党团队将失去一个选民熟悉的面孔，“行动党在盛港集选区胜出的可能性将更低”。

（吴佳芸、黄俊恒、李汶轩支援报道）