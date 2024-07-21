阿叔危坐路中央卖纸巾引担忧

75岁阿叔坐在路中央安全岛卖纸巾，行径数次被人拍下，掀起公众热议，不少人担心阿叔安危。

这名戴着眼镜的阿叔两次被拍到在武吉士一带售卖纸巾，其中一次是在7月17日，当时他坐在白沙浮商业城（Bugis Junction）的两条道路中间，另一次则是星期六（20日）早上，他被拍到坐在武吉士街的巴士站旁。

记者辗转联系上拍下照片的公众理查德，他受访时指出，曾三次看到阿叔在卖纸巾，两次在观音庙外面，另一次则在白沙浮商业城，当时大约是早上7时10分。

理查德星期六早上再度发贴文，称阿叔是本地华人，已经75岁高龄，希望公众能多多支持他。

根据理查德发布的两张照片中，阿叔拿着一个大袋子，将几条纸巾摆在地上，左手似乎绑上了类似绷带的布条，赤脚坐在地上。

卖纸巾的阿叔手上还绑着像是绷带的布条。（受访者提供）

贴文被放上网后，迅速引发热议，不少公众认为，阿叔坐在路中间会危及自身安全，希望他可以迁到其他地方。

另外，也有公众在网上留言，表示应该报警，由警方介入，才能帮助到阿叔，协助他解决困难。

《新明日报》记者三次走访武吉士一带，但都没有碰上阿叔。不过，一名受访的保安人员称，曾经见过阿叔，但他并非时常出现，近期也没见到对方。

完整报道，请翻阅2024年7月21日的《新明日报》。