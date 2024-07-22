性侵三岁继孙女长达10年 51岁男子判监20年

先问三岁继孙女是否爱爷爷，再趁女童点头后对她伸出狼爪，51岁男子因性侵犯继孙女长达10年，包括习惯性地在女童上学前犯案，被高庭判坐牢20年。

迪达星吉尔（Dedar Singh Gill）法官下判时，严厉斥责被告以邪恶的手段性侵犯女童，连女童上学前也不放过她，“任何女生都不应该如此开始上学的一天”。

目前14岁的受害人仍活在被性侵犯的阴影中，她经常做恶梦、记起事发经过、失去食欲，以及出现割伤手臂的自残行为等。

被告一共面对13项包括性侵与非礼的控状。他星期一（7月22日）认罪后接受判刑。为了保护受害人，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

这起性侵案发生于2012年至2022年9月。根据案情，受害人出生后就由其祖母与继祖父照顾，祖母同时是受害人的法定监护人，受害人的亲生父母则很少与她联络。

被告首次犯案时，受害人年仅三岁，当时家里只有他们两人。被告把受害人拉到身边并问她是否爱被告，受害人点头说爱后，被告就拉起受害人的手，让受害人为他手淫。

在接下来长达10年的时间里，被告对受害人的侵犯行为变本加厉。他会先问受害人是否爱他，然后在得到肯定的答案后，指示受害人为他手淫或口交。

担心家庭破裂而乖乖就范 最终向老师求助

被告后来的犯案次数越来越频密，当受害人就读小学三至五年级时，被告平均每个月性侵犯受害人六七次，而且通常是在送受害人上学前或从学校接她回家后。被告犯案时会确保妻子与另一名女亲戚不在家。

受害人一开始并不了解被告对她所做的事，包括她以为让继祖父看她洗澡是正常的；到后来她明白被告的行为是不对时，因不敢惹怒被告而乖乖就范。受害人也担心一旦把被性侵一事说出去，可能导致家庭破裂。

2022年9月28日，受害人抵达学校后开始哭泣，引起同学与老师的关注。受害人终于哭着向老师道出被告对她所犯下的恶行。校方通知当局，并陪伴受害人到警局报案，被告在同一天落网。