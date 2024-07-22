涉非礼及侮辱女性尊严一案续审 音乐人林智强辩称没说侮辱言论

被指侮辱一名女创作歌手的尊严，问对方是不是处女，本地知名音乐人林智强否认指控，坚称这一切都是对方的弥天大谎。他供称，当时女歌手已26岁，也曾与男友结伴出国，因此他绝不会认为女歌手在那个年龄还没与人发生亲密关系。

也是《新加坡偶像》前评审的林智强（Ken Lim，60岁）是海峡唱片（Hype Records）公司执行董事。他共面对六项侮辱女性尊严和一项非礼控状，涉及五名女子。由于这些控状的发生时间相隔久远，并涉及不同女子，法官决定分五轮审理此案，其中把涉及相同女子的控状一并审理。

为保护涉案女子，法官谕令媒体不可报道任何会泄露女子身份的资料。

林智强否认有罪，案件于今年5月开审，针对其中一项侮辱女性尊严的罪名展开第一轮审讯。

控状显示，林智强涉嫌在2012年7月25日晚上7时至10时30分之间，在亨德申路的公司停车场问一名26岁创作女歌手是不是处女，还问对方：“如果我现在与你发生性关系，怎么办？”

案件早前开审后，控方传召女歌手和她的家人等九名证人出庭供证。案件星期一（7月22日）续审，由林智强开始答辩，代表律师来自王律师事务所，其中包括高级律师陈志明。

根据控方的立场，林智强与女歌手分别在2012年7月19日白天和同月25日晚上见过面。控状所指的案发时间是在两人第二次见面时。在那次见面后，林智强发短信要对方不要将两人见面的事告知她的父母，并删除聊天记录。

去年6月女歌手才意识到林智强行为属犯罪行为

由于没被非礼，且不清楚言语侮辱他人是否构成犯罪，女歌手当时没有报案。不过在2023年6月，女歌手看到林智强被控的新闻报道，才意识到对方的行为属于犯罪行为，于是报案。

林智强星期一接受代表律师的引证时指出，他当时是在一名好友和慈善家余福金的请求下，答应与女歌手见面；对方当时辞去金融工作，想成为一名歌手。

据林智强所称，他与女歌手第二次碰面聊音乐事业时，就认为对方的音乐过于单调，不适合当签约歌手。他当时要对方看清事实，不要固执且要懂得适可而止。他最后也拒绝与对方签约，但还是介绍她参加选秀节目。

当被问及为何那么做时，林智强以本地女歌手符美云（Corrinne May）为例，指对方虽不是他的签约歌手，但他还是多次找对方合作。他介绍女歌手参加选秀节目是为了让她提高曝光率。

针对他对女歌手作出侮辱言行，林智强指对方这一说辞荒诞不经，自己绝对没有那么说。

林智强称，当时女歌手已26岁，也与视为结婚对象的男友结伴出国，他绝不会认为女歌手在那个年龄还没有亲密关系；他问她是不是处女是件荒唐的事。

林智强说，他是一名有身份地位的音乐人，不会将声誉交由一名26岁歌手的手中。好友也认识女歌手，倘若自己真的说出侮辱性的话，对方必定会告知好友。

林智强也供称，女歌手当时在他的办公室抽烟，但担心被父母发现，因此他事后才会要求对方删除聊天记录，以免被她的父母发现。他说，女歌手事后说她受创，是因为他没有与对方签约，而非因自己对她作出侮辱言行。

根据辩方的说辞，女歌手后来选择报案是因为林智强没有与她签约而要修理他。

庭上透露，辩方将传召余福金和符美云以辩方证人出庭供证。案件8月13日续审。