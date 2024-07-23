南大毕业生克服先天障碍考获双学位

从不因左手先天性畸形就拒绝尝试新事物，周智祥凭优异表现获颁针对特需学生的奖学金后上大学，今年考获会计和商科双学位。

南洋理工大学星期二（7月23日）至8月2日举行毕业典礼。今年有1万1320名毕业生，当中6219人获颁学士学位，周智祥（24岁）是其中一名毕业生。

除了进行科学实验这类需要两手协调的工作，周智祥在学习过程中不觉得有太大困难，更不会自怜自艾、认定自己与他人不同。他积极尝试新事物和运动，篮球、高尔夫球都难不倒他。

周智祥接受《联合早报》访问时说：“当然，我会遇到人们盯着我看的时候。但我从小就不多加理会别人的眼光，只觉得人们好奇，多看一眼也是正常的。我从不认为自己有什么不同，会在局限内找到适应的方式。”

他从裕廊初级学院毕业后凭着亚太酿酒基金会颁发的奖学金上大学。海外交流活动在冠病疫情稳定后重启时，他把握机会选择到较冷门的克罗地亚的大学当交换生，想走出舒适圈并扩大视野。

如今大学毕业，周智祥加入新加坡金融管理局，从事感兴趣的绿色金融与可持续发展政策工作。

28岁完成大学课程 李沅烨：相信自己才能有所突破

另一名毕业生李沅烨比同龄学生迟开窍，今年28岁完成大学课程，获颁南大机械工程学士学位。

他受访时说，自己年少时无心向学还曾逃学，常以临时抱佛脚的心态应考。因漫不经心的态度，他中二时留级一年。他那时开始觉悟，想向他人证明自己的能力。中三那年的一次物理测验，他的分数是班上最高的，连自己都感到意外。这也提高了他的信心和斗志，更让他发觉自己的强项，激励他再接再厉。

李沅烨后来在N水准考获优异成绩，得以通过理工学院预科班到新加坡理工学院就读。由于在理工院修读的是化学工程，他上大学后决定选修机械工程，扩大自己的专长。他今年毕业后在一家中小企业担任工程师。

他认为，每个人都有各自的发展步伐。“不要让现状定义你的能力与发展，也不要因失败而气馁。凡事尽力而为，相信自己才能有所突破。”

尚达曼总统以南大名誉校长身份出席首场毕业礼，并颁发名誉理学博士学位给禅·亚历山大教授（Alexander J. B. Zehnder），肯定他为环境可持续发展研究和南大所做的贡献。他曾参与南大多个委员会的工作，包括领导学术事务委员会。