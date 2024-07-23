强奸女佣案续审 被告称女佣频给“信号”示好感

男子涉嫌强奸女佣案续审，被告称女佣案发前在家中穿着清凉露肚脐装、还谈起如何自行检查乳房与女性私密事等，种种“信号”让他相信女佣在示好，并且愿意与他发生性行为。

目前67岁的被告星期二（7月23日）上证人栏答辩时说：“根据我过往接触女性的经验，若她对你说话咯咯笑，就说明她喜欢你。”被告甚至称，若不是期待能与他亲热，女佣在案发当晚就不会答应一起喝红酒。

被告承认在案发当晚为女佣注射保健品，包括人体胎盘素、当归与黄芪等。他坚称与女佣是在双方同意下发生性行为，因此得知女佣报警时，他感到非常惊讶。

《联合早报》日前报道，本案被告一共面对五项包括强奸、用手指性侵和非礼的控状，指他于2020年1月5日晚上在女儿的住宅单位内，性侵犯一名35岁的菲律宾籍女佣。

案件于7月9日在高庭开审，控方已完成举证，星期二轮到被告答辩，被告没有请代表律师。为了保护本案女佣，法庭谕令媒体不准报道女佣与被告的名字，以及其他可能揭露女佣身份的资料。

被告供证时透露，他与过世的妻子从事保健品进出口生意，他主要在中国与香港生活，每逢回新加坡时会住在两个女儿的家，小女儿便是女佣的雇主。由于小女儿对女佣的工作表现不满意，两人之间经常发生摩擦，被告也曾为此事开导女佣。

被告称，他几次在女儿家中撞见女佣洗澡后从浴室走出来，身穿清凉上衣与短裤，并露出肚脐，当女佣抬起手关灯时，被告称会进一步看到她的身材。两人聊天时，女佣称被告为“公公”，她告诉被告有关自己的女性健康问题，包括担心患癌并询问被告应如何自行检查乳房等。

有一次，被告提及女佣与男友之间的亲密行为，被告称女佣当时没有阻止他开黄腔，还对着他咯咯笑。被告认为，女佣的种种表现是在给他“信号”，暗示她愿意与被告有亲密行为。

邀喝酒还为女佣注射保健品 被告趁女佣头晕无力强奸

根据控方的立场，案发当天家里只有被告与女佣两人。被告先邀请女佣在客厅和他一起看电视喝红酒，接着建议为女佣注射一些保健品。女佣接受注射后，变得头晕无力，被告涉嫌在这个时候强奸女佣，完事后把女佣抬回她的床上。

女佣在凌晨4时许醒来后，慌张地拨电给好姐妹，诉说遭强奸一事。案发三天后，女佣将事发经过告诉雇主，隔天到警局报案。

被告下来准备传召两个女儿上庭供证，他称女儿可证明女佣在案发后试图索讨金钱补偿。案件星期三（24日）续审。