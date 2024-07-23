疑妻出轨暴怒 男子砍伤妻生意伙伴监六周

质问妻子提离婚的原因，因怀疑对方出轨而起争执，男子一怒之下用大砍刀砍伤妻子的生意伙伴，还多次用尖锐物体刺后者，导致后者腹部和背部等多处受伤。男子盛怒下伤人，被判坐牢六周。

被告玛甘特兰（47岁）面对一项蓄意伤人的控状，他星期二（7月23日）在国家法院认罪。

根据案情，被告的妻子泰米尔（42岁）在2023年初向被告提出离婚后，便搬离两人的住所。

2023年4月8日晚上约10时30分，泰米尔回到上述住所，要把喂养宠物鹦鹉的饲料交给被告。

当天晚上，由于泰米尔要与生意伙伴塞万德兰（40岁）到其他地方取货，因此塞万德兰开车把泰米尔送到组屋楼下，等她把饲料送上楼。

泰米尔来到组屋单位时发现被告不在，于是联系被告。刚喝了几罐啤酒的被告这时回到单位，开始质问妻子提离婚的原因，并怀疑妻子出轨生意伙伴，两人因此发生剧烈争吵。

妻生意伙伴喊话阻止 被告怒冲下楼砍对方

塞万德兰担心影响取货时间，便致电提醒泰米尔。泰米尔告诉塞万德兰，被告手里有刀，叫他不要上楼，塞万德兰听后连忙报警。在等待警方的过程中，塞万德兰发现两人越吵越凶，便朝楼上喊话，警告被告不要对女子使用暴力。

被告听见后彻底被激怒，拿起约70公分长的大砍刀便冲下楼。根据法庭文件，大砍刀并未开锋，平时在祷告仪式上使用。

被告一见塞万德兰就举起大砍刀三次砍向对方，在打斗的过程中，被告放下了大砍刀。路人见状也试图阻止两人，并向警方报案。

当两人因扭打摔倒在地时，被告拿起一个小型的尖锐物体，数次刺向塞万德兰。被告伤人后捡起大砍刀上楼，塞万德兰则留在原地。

警方到场后将被告逮捕，塞万德兰则被送院治疗，他的颈部、背部、腹部和手臂等多处蒙受一公分至五公分不等的刀伤和撕裂伤，事后进行缝合手术，住院五天。