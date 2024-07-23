8月至10月拥车证配额增1.2％ 三年来最多

未来三个月可供投标的拥车证配额共计1万5283张，比上一轮增加1.2％，是三年来最多的一次。

在这1万5283张配额中，2641张拥车证是从未来几年将注销的旧车中提前拨出的，其中1100张拨给中小型汽车组（A组），800张给大型及豪华车组（B组），741张给电单车组（D组）。

陆路交通管理局星期二（7月23日）发文告，公布今年8月至10月的拥车证配额。比起5月至7月的1万5104张，未来三个月的配额多了179张，或1.2％。

拥车证配额上一次超过1万5283张是在2021年5月至7月，当时的配额总计1万6010张。

整体而言，来临8月至10月，应付大众市场需求的A组拥车证配额共5864张，比目前多89张（1.5％）。

E组配额一年来首次减少

B组配额有3980张，增加36张（0.9％）；一般用于注册B组车款的E组，减少13张（1.2％），共1035张。这是E组配额过去一年来首次减少。

C组配额共1299张，增加67张（5.4％）。电单车组（D组）配额连续三个季度保持不变，有3105张。

汽车代理商：未来三个月拥车证成价料保持不变或上涨

豪华电动车品牌极星和跑车品牌路特斯汽车代理商Wearnes Automotive董事经理孙光英说，虽然E组配额稍微减少，但E组拥车证一般用于注册B组车款，要是把两个组别的配额加起来，用于注册大型及豪华车款的配额大致保持不变。

至于未来三个月的拥车证成价走势，孙光英认为，成价应该会保持不变或上涨，预计不会下滑。

“不少品牌接下来几个月会推出新车款，进而带动市场需求。需求增加，但拥车证供应大致不变的情况下，成价自然就会上涨。保守估计，涨幅最低至少10％。”

另外，A组和B组每个季度过期、没有使用的临时拥车证很少出现双位数。不过，今年1月至3月，过期的A组临时拥车证有59张，B组有87张，E组有266张，这些拥车证之后回流进5月至7月的拥车证供应。

成价差距大 一些高价标得者宁损失万元订金

今年2月至4月，没有使用的过期A组拥车证有94张，B组有281张。这些拥车证已回流到8月至10月的配额。

新加坡车业公会会长梁添丁说，A组和B组的临时拥车证有效期是六个月，要是有效期内没有使用，就会失去1万元的订金。大部分在今年上半年放弃这些临时拥车证的人，都是在去年下半年，也就是拥车证成价最高峰期间买车的人。

“政府去年年中左右采取措施平稳拥车证供应后，拥车证成价逐步下滑。那些还没拿到车的买家就借机重新竞标拥车证，放弃早前高价标到的拥车证。例如，之前要是以15万元标到拥车证，后来却成功标到10万元的拥车证，即使放弃1万元的订金，也不会亏。”

不过梁添丁认为，这种趋势已经过去，A组和B组接下来应该不会看到这么多过期的临时拥车证。

A组、B组和E组的拥车证成价纪录，分别为10万6000元、15万零1元和15万8004元，都在2023年10月第二轮拥车证公开投标活动中创下。

下一轮拥车证公开投标活动将在8月5日进行。