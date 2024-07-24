一家三口公路中央与人互殴 夫妻被治罪

一对夫妻在公路上与另一汽车的驾驶员起冲突，双方对骂后还在路中央下车打起来。丈夫如今被判坐牢七天、罚款以及吊销驾照，妻子则被判罚款。

这对夫妻分别面对四项和三项控状，包括行为鲁莽危害他人安全和滋事打架等。现年50岁的丈夫星期三（7月24日）承认所有罪行后，被判坐牢七天、罚款2600元及吊销各类驾照八个月；47岁的妻子则对其中两项认罪，法官将余项纳入考量后判她罚款5000元。

由于案发当天，夫妇俩的12岁女儿也在场，根据儿童与青少年法令，媒体不可报道任何可能泄露孩童身份的信息。

有关事件发生在今年2月4日近中午时分，地点在如切一带的史蒂尔路（Still Road）。

根据案情，当时，男被告开车载着妻女来到史蒂尔路和如切台（Joo Chiat Terrace）交界处，在交通灯前等待U转。

当时有一辆汽车停在交界处的黄格内，男被告因无法U转，气得摇下车窗辱骂那辆车的驾驶员黄志安（62岁）。后者不甘示弱，飙粗回怼，两人由此掀起骂战，还互比中指。

黄志安在男被告U转后，刻意开车切入对方的车道。两人把车停下后，黄志安下车敲打被告的车窗，然后上车离去。此时男被告已下车，他不顾黄志安已开动车子，也敲打对方的车窗。

黄志安故意将车子往左边开，车身碰到站在左侧的男被告。女被告与女儿这时下车，拿起雨伞不停敲打黄志安车子的引擎盖。黄志安继续将车子往两人的方向开去，车身再次撞触到男被告。

后来，黄志安下车与被告一家人互殴，女被告用雨伞攻击他，男被告在打斗过程中一度倒地。这场闹剧直到有公众介入劝阻才结束。

黄志安的胸口、手臂和大腿等多处留下淤青，男被告的膝盖也淤青，背部有几道抓痕。

黄志安早前已经被惩罚。他被控四项罪状，包括行为鲁莽危害他人安全、滋事打架以及抵触防止骚扰法令，被判坐牢10天、罚款2600元及吊销各级驾照八个月。（人名译音）