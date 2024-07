本地研究：五岁以下儿童发育情绪等问题与看屏幕时长相关

五岁以下出现发育、行为和情绪问题的小孩中,家长第一次让他们看屏幕的平均年龄比卫生部建议的18个月早了四个多月,每天平均屏幕时间也比建议的一小时多了一倍。

屏幕时间(screen viewing time)包括看电视、手机和平板电脑的时间。

新加坡专科医学院医学刊(Annals of the Academy of Medicine)星期二(7月23日)发布的一项本地研究结果发现,五岁以下孩童的发育问题和屏幕时间有关。

来自新加坡国立大学医院的邱德拔—国立大学儿童医疗中心、新加坡国立大学杨潞龄医学院小儿科和生物统计部,以及国大医院心理医疗科妇女情绪健康服务研究员,早前针对225名五岁及以下的儿童展开了这项研究。

这些儿童是在2019年9月至2021年期间,因为发育、行为和情绪问题转介到邱德拔—国立大学儿童医疗中心的儿童发展中心。研究员让家长完成一份屏幕时间问卷,及一份评估儿童社交和情绪能力的问卷。

调查发现,这225名孩童中,第一次接触屏幕的平均年龄为13.8个月,每天的平均屏幕时间约138分钟。25%的孩子有自己的屏幕设备。

卫生部去年3月针对未满周岁至12岁孩童,发布屏幕使用指导原则。当局不鼓励18个月及以下的婴孩使用屏幕;介于一岁半至三岁的幼童,每日屏幕时间不应超过一小时;年龄较大的儿童也应避免在用餐时和睡前一小时使用屏幕。

家长在孩子一岁前让他们看屏幕的主要原因是方便喂食(56.4%),第二是让孩子有事做(53.8%),第三是教育(38.5%),第四是玩乐(37.2%),第五是让孩子安静下来(29.5%)。

调查发现,51.1%的孩子有语言发育迟缓的症状,26.6%有泛自闭症障碍的表现。一岁前就接触视屏的孩子集中力比较差,展现出更多攻击行为,也有比较多行为问题。

研究报告提到,对比一般孩童,有发育、行为和情绪问题的小孩在喂食方面或比较难。这可能是家长会在喂食时让孩子看屏幕的原因。研究团队也推测,喂食时让小孩看屏幕可能是一种文化现象,即使在一般发育的孩童中也会出现。

对比西方家长 本地家长更常用高压控制方法

报告也引述另一项研究指出,对比西方家长,本地家长更常使用高压型控制方法,向孩子施压让他们吃饭,或是通过贿赂和威胁,让孩子更快速吃完饭。不同的喂食期望或导致父母通过屏幕时间分散孩子的注意力,以加快喂食。

用餐时让孩子看屏幕的情况也在其他国家发生。例如,在泰国,超过一半的幼童用餐时会看屏幕。

报告说,这凸显加强教育的必要,鼓励采用适合不同发育阶段的用餐习惯,减少用屏幕去分散孩子的注意力。如果孩童有发育、行为和情绪问题,尤其是泛自闭症障碍,医疗从业员也需要意识到可能是家长喂食时让孩子看屏幕,进而给予适当的辅导。

报告也指出,所有家长和看护应该在婴儿断奶前,掌握知识以落实适合不同年龄阶段的用餐习惯。医疗从业员或能从孩子八周大进行产后第一次复诊时,向家长提供这方面的信息。