本地研究：五岁以下儿童发育情绪等问题与看屏幕时长相关

五岁以下出现发育、行为和情绪问题的小孩中，家长第一次让他们看屏幕的平均年龄比卫生部建议的18个月早了四个多月，每天平均屏幕时间也比建议的一小时多了一倍。

屏幕时间（screen viewing time）包括看电视、手机和平板电脑的时间。

新加坡专科医学院医学刊（Annals of the Academy of Medicine）星期二（7月23日）发布的一项本地研究结果发现，五岁以下孩童的发育问题和屏幕时间有关。

来自新加坡国立大学医院的邱德拔—国立大学儿童医疗中心、新加坡国立大学杨潞龄医学院小儿科和生物统计部，以及国大医院心理医疗科妇女情绪健康服务研究员，早前针对225名五岁及以下的儿童展开了这项研究。

这些儿童是在2019年9月至2021年期间，因为发育、行为和情绪问题转介到邱德拔—国立大学儿童医疗中心的儿童发展中心。研究员让家长完成一份屏幕时间问卷，及一份评估儿童社交和情绪能力的问卷。

调查发现，这225名孩童中，第一次接触屏幕的平均年龄为13.8个月，每天的平均屏幕时间约138分钟。25％的孩子有自己的屏幕设备。

卫生部去年3月针对未满周岁至12岁孩童，发布屏幕使用指导原则。当局不鼓励18个月及以下的婴孩使用屏幕；介于一岁半至三岁的幼童，每日屏幕时间不应超过一小时；年龄较大的儿童也应避免在用餐时和睡前一小时使用屏幕。

家长在孩子一岁前让他们看屏幕的主要原因是方便喂食（56.4％），第二是让孩子有事做（53.8％），第三是教育（38.5％），第四是玩乐（37.2％），第五是让孩子安静下来（29.5％）。

调查发现，51.1％的孩子有语言发育迟缓的症状，26.6％有泛自闭症障碍的表现。一岁前就接触视屏的孩子集中力比较差，展现出更多攻击行为，也有比较多行为问题。

研究报告提到，对比一般孩童，有发育、行为和情绪问题的小孩在喂食方面或比较难。这可能是家长会在喂食时让孩子看屏幕的原因。研究团队也推测，喂食时让小孩看屏幕可能是一种文化现象，即使在一般发育的孩童中也会出现。

对比西方家长 本地家长更常用高压控制方法

报告也引述另一项研究指出，对比西方家长，本地家长更常使用高压型控制方法，向孩子施压让他们吃饭，或是通过贿赂和威胁，让孩子更快速吃完饭。不同的喂食期望或导致父母通过屏幕时间分散孩子的注意力，以加快喂食。

用餐时让孩子看屏幕的情况也在其他国家发生。例如，在泰国，超过一半的幼童用餐时会看屏幕。

报告说，这凸显加强教育的必要，鼓励采用适合不同发育阶段的用餐习惯，减少用屏幕去分散孩子的注意力。如果孩童有发育、行为和情绪问题，尤其是泛自闭症障碍，医疗从业员也需要意识到可能是家长喂食时让孩子看屏幕，进而给予适当的辅导。

报告也指出，所有家长和看护应该在婴儿断奶前，掌握知识以落实适合不同年龄阶段的用餐习惯。医疗从业员或能从孩子八周大进行产后第一次复诊时，向家长提供这方面的信息。