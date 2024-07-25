著名沙爹摊4月重开 “阿肥”逝世

著名“阿肥沙爹”在两年前因摊主健康欠佳而关闭后，今年4月重开，孰料才开业不久，就惊传“阿肥”星期三（7月24日）因病去世，沙爹摊的脸书专页也发贴文悼念他。

阿肥沙爹的摊主“阿肥”翁文益（66岁）因炭烤沙爹久负盛名，但他在2022年停业，随后于今年4月12日在大巴窑5巷第75座小贩中心重新开业。

根据此前报道，他在受访时指出，他两年多前查出患癌，只能停工在家休养，但接受治疗后健康显著好转，加上徒弟又找到合适的地点，他才决定重出江湖，亲力亲为保留原汁原味。

当他重新开业后，也吸引大批人潮前来，甚至在短短三小时内就售出千支沙爹，足见其受欢迎程度。

沙爹摊的脸书主页星期四（25日）凌晨发贴文悼念阿肥，贴文中指出，阿肥的身体状况在近月来出现转变，并在星期三安详离世。

文中指出，阿肥从1976年开始在三轮车上卖沙爹，多年来结识不少老顾客和朋友，为了向他致敬，该摊位将暂停营业三日，直到星期天（28日）才重开。

记者星期四早走访小贩中心时，不愿具名的摊贩指出，阿肥在大约一个月前就没有来摊位，只剩下他的合作伙伴在经营，而他则在家休养。

该摊贩说，据他了解，阿肥是于星期三在医院去世，并将会停柩在亨德申路第92座。

根据观察，该摊位星期四早关着铁门，上面还挂着一张暂停营业的告示。记者随后走访亨德申路，但组屋楼下还没设有灵堂。

顾客留言表不舍

贴文发布后，不少顾客纷纷留言，称他们从阿肥在中峇鲁营业时就已经是他的顾客，并从小吃到大，有者甚至称他是中峇鲁甘榜的“传奇”。

此外，有者则称会怀念阿肥在兜售沙爹时，以拉长音的方式高喊“沙爹”的声音，字里行间表达出他们对阿肥的不舍。

完整报道，请翻阅2024年7月25日的《新明日报》。