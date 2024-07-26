【茶水间三问】马国养老、哈里斯 、“巴黎厕所”塞纳河

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）新加坡人在马来西亚养老更幸福？

近年来新元兑令吉汇率屡创新高，拉大了新加坡和马来西亚的物价差距。面对新加坡高昂的生活费用，一些国人希望将退休金发挥更大效益，所以开始探讨移居到马国养老的可行性。虽然在马来西亚退休看似很有吸引力，但理想与现实之间还存在不少挑战。如果想要到马来西亚养老定居，需要考虑哪些因素呢？

2）著名动画The Simpsons神预测，哈里斯当选美国总统？

陪伴许多80、90后成长的动画片《辛普森一家》（The Simpsons）最近再度掀起热议。这部动画已播了33季，但大家最近热烈讨论的并非动画的长寿，而是它又再一次精准预言。在《辛普森一家》的其中一集，辛普森家的女儿丽莎成为美国第一位女总统。令人惊讶的是，动画中女儿的穿着打扮——紫色衣服搭配珍珠项链和耳环，竟然与副总统哈里斯在2021年就职典礼上的服装如出一辙。《辛普森一家》之前精准预测不少大事，包括特朗普当选美国总统、911事件和冠病疫情。按照这个走向，哈里斯是否会成为美国第一位女总统？

3）奥运战火点燃，“巴黎厕所”塞纳河真的干净又卫生了吗？

2024巴黎奥运会即将登场，除了观看各国顶级运动员的精彩表现，大家最期待的就是在塞纳河上举行的开幕式。本届奥运会的铁人三项游泳和马拉松游泳比赛，也将在这条历史悠久的河流上举行。可是，塞纳河非常肮脏，当地人还给这条河起了“巴黎厕所”的绰号。由于河水污染，巴黎政府自1923年禁止人们在塞纳河游泳。为了确保本届奥运会顺利举办，法国政府几年前斥资14亿欧元，对巴黎地区的污水和雨水排放系统进行升级改造，并实施塞纳河净化工程。法国体育部长和巴黎市长最近也跳进塞纳河游泳，证明河水够安全够干净。除了水质问题，巴黎奥运也出现不少争议，例如，为了环保，主办方宣布不在选手村安装冷气，选手的床铺则是由纸板制成。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：