强奸女佣案续审 被告女儿：女佣案发后图“讨钱”并称不报警

男子涉嫌强奸女佣案续审，被告传召大女儿上庭供证，后者称女佣案发后原本以保护被告家人的声誉为由而表示不想报警，同时也向被告的两个女儿索讨金钱。

辩方指两个女儿商量后，不同意用钱来解决问题，女佣这才决定上警局报案。不过，当被控方追问有关女佣的具体说法时，大女儿承认，女佣没说她当时是在索讨“赔偿”，而是表示她想拿到雇佣合约中剩余工作时间的酬劳，然后赶紧离开新加坡。

《联合早报》日前报道，67岁的被告一共面对五项包括强奸、用手指性侵和非礼的控状，指他于2020年1月5日晚上在大女儿的住宅单位内，性侵一名35岁的菲律宾籍女佣。女佣受雇于被告小女儿。

案件于7月9日在高庭开审，没有代表律师的被告本周开始答辩，并且在星期五（7月26日）传召大女儿上庭供证。为了保护本案女佣，法庭谕令媒体不准报道女佣与被告的名字，以及其他可能揭露女佣身份的资料。

被告的立场是，他与女佣是在你情我愿的情况下发生亲密行为，女佣案发前频频向他示好，让他相信对方愿意与他交欢。被告也称他在案发时出现勃起障碍的问题。

女儿称女佣不想把事闹大

被告的两个女儿案发时都已出国，几天后才回到新加坡。大女儿供称，1月8日晚上与隔日早上，女佣找她和妹妹谈话，道出她与被告之间发生的事。大女儿说：“她当时一直强调‘公公’（被告）是我们的父亲，她不希望把事情闹大，让我们难堪或影响我们的声誉。”

大女儿称，当她与妹妹问女佣及是否会去报警时，女佣表示不想这么做，而是想赶紧回家，以及拿到雇佣合约剩余工作时间的酬劳。大女儿认为，女佣当时是在向她们索讨金钱赔偿，但她承认女佣没在谈话中提到“赔偿”二字。

审讯也揭露，被告与家人从事保健品进出口生意，因此家中摆放了许多保健品存货。控方日前盘问被告时指出，女佣在证词中说她以为被告是医生，因此案发前曾询问被告如何做乳房检查等健康问题，这再正常不过，女佣并非如被告所言，在暗示想有亲密行为。

根据控方的立场，案发当天家里只有被告与女佣两人。被告先邀请女佣在客厅和他一起看电视喝红酒，接着建议为女佣注射一些保健品。女佣接受注射后头晕无力，被告涉嫌强奸女佣，完事后把女佣抬回她的床上。

女佣在凌晨4时许醒来后，慌张地拨电给好姐妹，诉说遭强奸一事。案发三天后，女佣将事发经过告诉被告的两个女儿，并于隔天到警局报案。

审讯已在星期五结束，控辩双方接下来将择日进行结案陈词。