王乙康：心理卫生学院充满善意和大爱

心理卫生学院助理临床护士莫氏豪（43岁）从事护理工作已有19年。由于是男性，他在择业初期面对家人的质疑，但他志向坚定，要当一名敬业且有爱心的护士。

莫氏豪受访时说，他在小学三年级时陪伴爷爷度过人生最后一段时光时，看到护士无微不至地照顾爷爷，心里备感温暖。“我当时很受感动，就想将来跟他们一样。”

莫氏豪后来在求学、培训、轮岗实习等过程中，逐渐发现自己对精神科护理尤其感兴趣，便决定朝这方面发展。“我意识到我能够和精神科病患较好地交流，建立起良好的信任关系，逐渐打开他们的心房。”

他2009年加入心理卫生学院的老年精神科社区诊疗服务，成为社区护士，负责开展社区乐龄关怀合作计划。

莫氏豪说，当今社会仍对精神疾病有很多误解，居家治疗等方案也还有待普及，但近年情况有所好转，公众的观念也在逐步修正。

他坦言，照顾心理病患要有更多的耐心。例如，他曾上门拜访一名患有妄想症的独居阿叔，这名病患总以为楼上邻居不断发出噪音骚扰他，但其实他家楼上并无人居住。

“起初我带着团队去拜访他，向他解释他的病情，提醒他按时服用药物。然而，他非常抗拒接受治疗。我们没有放弃，在多次接触后，他感受到我们的诚意，慢慢接纳了帮助。”

配合8月1日的新加坡护士节，心理卫生学院今年颁发20个不同的奖项给表现优秀的护士及护理团队，莫氏豪是获奖者之一。卫生部长王乙康星期五（7月26日）为心理卫生学院颁奖，卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤也出席典礼。

卫生部长王乙康在心理卫生学院颁奖礼上指出，心理卫生学院不是一个看护可怕病患的地方，而是一个充满善意和大爱的地方。（特约摄影陈福洲）

王乙康在颁奖礼上致辞时说，心理卫生学院的长期住院患者约有2000人，院内医疗人员承担着大量且重要的工作。

王乙康吁家长 从年幼起重视孩童精神健康

他指出，有些公众仍对心理卫生学院存在偏见或刻板印象，但实际上，这个学院是个处处是爱的地方。“这不是一个看护可怕病患的地方。这是一个充满善意和大爱的地方。”

王乙康提醒，心理健康问题越来越普遍，家长应从孩童年幼时就开始重视他们的精神健康，例如管控接触屏幕的时间，关心他们所观看的内容等。

今年，心理卫生学院的最高荣誉南丁格尔奖（Nightingale Award）颁给了临床护士与高级执行护士陈燕梨（39岁）。

她受访时说，她从小就向往从事护理相关的工作。“我认为，这是一个充满人文关怀和大爱的科目，因为每天都能实实在在地帮助遇到难题的患者。”

她举例说，曾经有一名外籍女子因思觉失调（psychosis）而入院，由于状态不好，又人生地不熟，这名身心备受压力的女子与远在海外的丈夫的情绪非常紧绷。

当那名丈夫火速飞到本地探望妻子时，陈燕梨凭着专业精神和耐心，协助他平复情绪。

“我把他带到一个安静的房间，慢慢地向他解释妻子的情况，也向他保证妻子会得到妥善照顾。在遇到突如其来的冲击时，家属需要时间消化是人之常情。”

后来，这名女子的情况逐渐好转。这对心存感激的夫妇回国后，还特地给陈燕梨发电邮致谢。

陈燕梨说：“看到虚弱无助的病患逐渐康复，是我们的成就感和动力来源。”