抗癌生育两不误 妇科癌症早期患者也可组建家庭

女性如果确诊患上妇科癌症，通常意味着须切除患癌的生殖器官，或者接受化疗。然而，这些治疗手段会影响生育能力，甚至导致无法生育。

由于本地女性在生育年龄罹患妇科癌症有增加的趋势，医疗机构更关注对妇科癌症的保留生育功能治疗（fertility-sparing treatment），要让这些患者无需在抗癌和生育之间做选择。

竹脚妇幼医院妇科肿瘤生殖学诊所（Gynae OncoFertility Clinic）是本地首个面向妇科癌症患者的肿瘤生殖学诊所。这个诊所让想生育的妇科癌患者或癌症前期患者，可同时获得妇科肿瘤科和生殖医学医生的照顾。

妇科肿瘤科资深顾问医生陈泋锨接受媒体采访时指出，本地有更多女性更早诊断出妇科癌症，也有更多女性因此推迟生育计划。竹脚医院因应这个趋势，在2020年创立了妇科肿瘤生殖学诊所。

诊所三年多来帮助约200患者

这个诊所三年多来已帮助大约200名患者。她们介于14岁至45岁，当中52%患了子宫内膜癌、44%患卵巢癌、4%患子宫颈癌；约15%的患者进行了体外受精或冻卵治疗。

对于最常见的子宫内膜癌，符合条件的患者在癌症疗程开始之前，可接受为期六至九个月的激素疗法，让子宫内膜先恢复正常，以保留子宫。

若子宫内膜恢复正常，患者就可以通过体外受精等方法怀胎并生育。等到患者分娩之后，才切除子宫以根治癌症。

保留生育功能治疗针对的是早期、低度癌症的患者。这些患者体内的癌细胞未散播，且肿瘤恶性程度较低，因此仍可以考虑保存生育能力。陈泋锨说：“我们想为妇科癌患者提供保存生育能力的选择，让她们也可以组建自己的家庭。”

至于保存生育能力的方法，据竹脚医院的生育医药部门顾问医生余达欣介绍，医院可为符合条件的患者进行卵巢组织冷冻保存手术、体外受精或者冻卵程序。

医生会根据患者的病情和生育需求，制定兼顾癌症治疗和保留生育功能治疗的方案。

不过，陈泋锨强调，晚期、高度妇科癌症的患者由于预后较差，应优先考虑跟进癌症治疗，而不适合保留生育功能。

子宫癌糖尿病双重打击 38岁癌症患者产下健康女儿

子宫内膜增生恶化成癌症后，袁娜又诊断出糖尿病，需要进行减重手术。术后一切恢复正常，她如愿通过体外受精怀孕，孕期却又检测出胎儿可能患有唐氏综合征。

几经波折，袁娜（Yuana Binte Kamsani）终于在38岁那年生下健康的女儿艾尔扎（Erza Tania Binte Mohammed Shaiful）。

15月大的女儿艾尔扎性格活泼好动，袁娜希望能再生一个孩子。（郑一鸣摄）

如今39岁的袁娜是在2014年诊断出子宫内膜增生，若不及时治疗会导致子宫内膜癌。她受访时回忆：“我因为停经四个月去看医生，当时还以为怀孕了，没想到是癌症前期。”

医生建议她长期使用口服和宫内孕激素来治疗子宫内膜增生。

三年后症状仍持续，加上激素导致情绪不稳定等副作用，袁娜决定中途停止治疗。

停止治疗导致症状加重，除了月经周期延长，血量也更多，为袁娜敲响警钟。她在2020年初到竹脚妇幼医院检查，诊断出早期子宫内膜癌，再次进行激素治疗。

治疗效果不如预期，袁娜隔年得知癌症已恶化到第二级别，同时还患上二型糖尿病。

妇科肿瘤科医生陈泋锨告诉《联合早报》，第二级别已不算低级别癌症，能否进行保留生育治疗，需要看患者的具体情况。

进行减重手术甩30公斤 二型糖尿病得到缓解

由于当时袁娜的身体质量指数（BMI）已飙升至46.3，医生建议她进行减重手术（bariatric surgery）治疗糖尿病。

袁娜说：“当时我的优先考量是治疗癌症和糖尿病，生孩子已经不在我的计划之内，丈夫也支持我的想法。”

术后四个月内，袁娜成功甩掉30公斤，二型糖尿病得到缓解，子宫也恢复正常。

“在糖尿病和癌症治疗成功后，我才重新开始考虑生育的问题。”医生建议她尽早进行体外受精，袁娜在2022年9月成功怀胎。

怀孕期间，袁娜一度被告知胎儿可能有唐氏综合征，所幸进一步检查后消除了风险。

如今，女儿艾尔扎已经15个月大，性格活泼好动。袁娜仍保留子宫，希望能在切除子宫之前，再生一个孩子。

体外受精只成功形成一个胚胎 患癌妈妈盼来“幸运儿”

结婚三年后一直怀不上孩子，体检测出卵巢囊肿，之后又患上子宫内膜癌。咨询医生后，40岁的艾扎通过激素治疗缓解癌症，进行体外受精，只成功形成一个胚胎。

现年42岁的艾扎（Aiza Kristine Pereira）最终成功怀胎，去年盼来儿子吉安（Gian Mathieu Pereira）。

患有子宫内膜癌的艾扎（左一）在41岁生下儿子吉安。（受访者提供）

艾扎和丈夫梅尔文（Melvin Pereira, 41岁）一直想要孩子，2015年结婚后却迟迟没有好消息。2018年，艾扎通过公司员工体检测出异常，发现自己患有子宫内膜异位症（Endometrioma）。

动了手术后，艾扎的生育能力受影响。她受访时说：“我们一度想要通过体外受精怀孕，但冠病疫情使得我们搁置了计划。”

坏消息接踵而至，艾扎在2022年又诊断出早期子宫内膜癌。她到竹脚妇幼医院妇科肿瘤生殖学诊所就诊，开始接受激素治疗。

艾扎说，她仍有生育意愿，为了保留子宫，除了口服和注射孕激素，医生还为她植入宫内节育器释放孕激素。

同一年，子宫内膜恢复正常，艾扎进行体外受精。由于她已经40岁，加上曾患卵巢囊肿，最终只有一个卵成功受精。

“当时医生告诉我，怀胎的成功率只有8%。”

幸运的是，艾扎最终成功怀胎，顺利生产，儿子如今九个月大。她说：“有时候我看到他在身边，还是会感觉像在做梦。”