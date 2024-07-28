疑恶作剧纵火 义顺组屋楼梯间连续两天火患

疑有人恶作剧纵火，义顺组屋楼梯间连续两天发生火患，惊动警员和民防到场。

义顺11街第612座组屋7楼和8楼之间的楼梯口，分别于星期四（7月25日）晚上7时许和星期五（26日）中午12时许发生火患。

记者接获通报后赶到现场时，涉事楼梯口处已经被烧得漆黑一片，空气中还弥漫着烟味。此外，地上留下大量灰烬，楼梯间也湿漉漉。

组屋居民丹尼（16岁）受访时指出，当时姐姐和她男友在家，突然有人过来拍门，称发生火患，于是他们连忙赶过去。“姐姐的男友拿出走廊旁的消防水管喷洒，直到消防员到来。”

另一名居民陈先生（66岁）则指出，他在家休息时突然闻到一阵烟味，还听到传来一声爆炸声响，过去查看时才发现失火。“当时我看到浓烟不断冒出，很多人也在楼下，为了安全着想，于是也跑到楼下。之前的火患发生时，我不在家，事后才得知。”

根据受访者所提供的视频显示，当时浓烟滚滚，还传出两次爆炸声。另一则视频中，数名消防员在走廊用消防水管灭火。

警方受询时指出，警方于25日晚上7时05分接获一宗恶作剧投报，过程中无人受伤，案件在调查中。

民防部队受询时指出，民防部队于25日晚上7时30分接获投报，火势涉及七楼和八楼间的废弃物品，火势在消防员抵达前就自行熄灭。到了前天中午12时25分，民防部队再接获投报，火势涉及在八楼的废弃物品，民防用消防水管将火势扑灭。两起事件都没有人伤亡，失火原因在调查中。

完整报道，请翻阅2024年7月28日的《新明日报》。