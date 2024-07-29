宽柔新加坡校友会成立11年 积极招募会员不忘饮水思源

坐落在一堤之隔的对岸，面朝士都兰海（Stulang Laut）而建的宽柔中学，是马来西亚最大的华文独立中学。该校毕业生遍及五湖四海，当中不乏在科研、商业、资讯科技、演艺和文化教育等各领域发光发热的杰出校友。

宽柔中学在全球拥有七个校友会，而新加坡校友会具有地理位置邻近、资源丰富的优势，成立11年已有近400名会员，目前仍在积极招收校友加入。

宽柔中学拥有三个校区，即新山校区本部、古来分校与至达城（Seri Alam）分校，三校师生总人数逾万人，也是马来西亚国家非物质文化遗产——二十四节令鼓的发源地。

宽柔校友会早在1927年成立，经历战争等社会变动数次关闭，直到1981年复会，至今已走过43年。新加坡校友会则是在2013年成立。

坐标柔佛州，宽柔中学和新加坡来往密切，许多毕业生在新加坡各展所长，当中包括金马影后杨雁雁、歌手戴佩妮和已故新加坡国立大学教授李裕火，而在这里工作定居、落地生根的宽柔校友也为数不少。

当年，宽柔校友张昭成正是意识到新加坡校友众多，但彼此间缺乏密切联系和交流。为让众人有机会齐聚一堂，团结力量为母校献力，筹备校友会的念头油然而生。

2013年注册成立 迄今400会员

2013年10月16日，宽柔中学（新加坡）校友会正式在新加坡社团注册局注册成立，发展至今，已累积近400名会员。

校友会成立之初，即着手设立“纪念陈徽崇老师教育基金”。在2008年因病去世的陈徽崇，是马来西亚著名艺术家、教育家及作曲家，生前曾任教于宽容中学。

“纪念陈徽崇老师教育基金”每年颁发三份贷学金，支援赴新求学的学弟妹。这项教育基金的申请条件和名额后来进一步扩大，让出国深造的宽柔毕业生都能申请，2016年成立至今已颁发30份，每份5000新元。

宽柔中学（新加坡）校友会作为校友互通资讯的交流平台，让校友即时获得母校消息，回馈母校。此外，也发扬饮水思源的精神，帮助师长和校友，并协助有需要的学弟妹解决经济上的燃眉之急，顺利升学。

校友会科技顾问符永裕说，为了让宽柔情谊永续发展，不止于校园生涯，校友会现正积极推动兴趣小组的成立及举办分享会，让校友认识不同领域、志同道合的杰出校友，分享包括数码安全、创业经历、小六会考攻略和房产资讯等知识。这是为了达至资源共享的互动契机，为校友提供更丰富的就业、创业和生活资讯。

校友会还有一场常年活动“新的一年，我们一起登高去”，即在每年元旦相聚，一众校友漫步自然生态景区，迎接新年伊始。

着手开发应用 助校友联系感情建立人脉

迈入第11个年头，校友会新一届理事会今年5月19日正式上任，餐饮品牌“店小二”创办人、毕业于1987年的叶权坤当选新任会长。他接受《联合早报》采访时说，校友会目前正在着手开发应用，收录宽柔校友通讯录，并以年届、行业等条件进行分类索引，有助校友和同学重新联系，也作为人力资源库，便于搜寻各领域的专业职人。

他说：“校友会是联系广大校友的重要纽带，而新加坡校友会更愿意成为全球分会的桥梁，接下来继续促进校友间的交流与合作，扩大校友会人脉，回馈母校与社会。”

宽柔中学（新加坡）校友会正招募校友加入，官网为www.foonyew.sg。