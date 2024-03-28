国际学校兴起 马国华教迎竞争

马来西亚的国际学校及私立学校近年来如雨后春笋，越来越受到当地华人的青睐。马国华文教育人士审视这一新趋势后认为，随着家长更重视孩子的平衡教育，华教机构若不改变传统的教学与评估方式，可能会逐渐流失学生来源。

根据马国法律，政府有义务为公民提供六年的小学教育，以及五年的中学教育。过去几十年，多数家长把孩子送到公立学校接受免费教育。

其中，华人家长通常把孩子送到以华文教学的国民型华文小学（简称华小），或以马来文教学的国民小学（简称国小）；孩子升中学，可选择到国民中学（简称国中），或民办的华文独立中学（简称独中）。

随着经济能力提高，如今越来越多家长在为孩子规划教育时，把国际学校及私立学校纳入考量。

马国的国际学校教育在2010年代初开始兴盛。马国政府在2006年以前曾规定国际学校只可招收10％的本地学生，但为了与区域国家竞争，教育部2012年解除这项限制，加上经济和第二家园计划吸引大批外国人定居，为国际学校蓬勃发展奠定基础。国际学校的数量在10年内增加了两倍，从2012年的70所增至2022年的209所。

国际学校主要采用欧美教育制度，以英文为教学语言。大部分国际学校也提供从幼儿园到高中的完整课程。

除了国际学校，近年兴起的还有私立学校。私立学校采用马国教育部的课程，主要以马来语授课，但采取小班制，教学设施也比公立学校完善。部分私立学校提供额外的外国课程，或者把华文列为必修科，作为卖点。

国际学校和私立学校的兴起，对华小及独中的影响最大。当越来越多华族家长选择把孩子送到国际学校，就意味着到华小上学的学生减少，独中的学生来源也跟着减少。

华小与独中强调课业 造成学习压力

新纪元大学学院中文系教授安焕然接受《联合早报》访问时说：“华小和独中的最大竞争对手不再是国小及国中，而是私立学府。数据显示，跟其他源流的小学相比，华小的转学生人数最多，都是转到国际学校或私立学校。”

根据教育部的数据，马国共有224所国际学校、136所私立学术中小学以及60所独中。国际学校有超过7万名学生，本地学生占六成，当中以华族学生居多。

马国大部分国际学校提供从幼儿园到高中的课程，校园教学设备完善。图为位于雪兰莪州蒲种的莱佛士亚国际学校。（受访者提供）

安焕然认为，现在的家长更重视英语及国际视野，推动了对国际学校的需求。此外，国际学校的教学方式较生动，强调培养学生的个人发展及创意思维，获得许多家长的认同。

“相反地，华小和独中着重学生的纪律，沿用传统的集体教学形式，强调课业及考试分数，往往对孩子造成极大的学习压力。很多家长不忍心，只好让孩子中途转学，或从一开始就选择国际学校或其他私立学校。”

安焕然担心，如果华小及独中不再是华人的首选，华教精神的传承可能出现断层。

他认为，国际学校及私立学校都是跨族群的求学环境，“欠缺民族意识的灌输，孩子对中华文化的认同，以及对华社的关怀将被削弱”。这对马国华文教育的发展和传承可能造成冲击。

马来西亚华校董事联合会总会（简称董总）署理主席陈友信多年来推动华文教育，也在雪兰莪州多地开办国际学校。在他看来，华小和独中与国际学校是全然不同的教育体系，各有优势及学生来源，未必直接竞争和互相冲突。

陈友信受访时说，国际学校主要集中在城市地区，华小在郊区仍是许多人的选择。独中的学费也较国际学校便宜。

据了解，私立学校每年的学杂费约1万令吉（约2850新元），国际学校的学杂费则介于2万至7万令吉。据补习教育平台“30网校”的统计，雪兰莪、吉隆坡和柔佛的独中每年学杂费和课本费等约6000令吉，如果住宿则需要5000至8000令吉的额外费用；其他州的独中费用较低。尽管本质上都是私立学校，但独中的费用低于国际学校和私立学校，因为独中一般还依靠马国华社的捐助。

家长：教育多元化提供更多选择

对许多家长而言，教育的多元化不是坏事，因为孩子在升学路上有更多选择。

在雪兰莪州做生意的陈莉娟（51岁）有四个年龄介于15岁至23岁的孩子，他们都在华小完成六年的小学教育，中学则选择不同的学校：长女到独中升学，次女上国际学校，两个儿子目前在国中就读。

陈莉娟受访时说，她是根据孩子的能力和个性为他们挑选学校。长女的华文能力强，独中提供有规律及竞争的求学环境。次女的身体较弱，他们不想给她太大的压力，外国课程能让她有更大的学习空间。两个儿子在国中可以更好地掌握马来文，并学习与不同族群的孩子相处。

她坦言，华小及独中的课业繁重，是许多家长和学生却步的原因。“一些父母不会华语，孩子如果到华小或独中念书，家长很难指导孩子的课业。此外，国际学校也有华文课，一些家长认为孩子只须掌握简单的华文就足够了。”

独中进行教育改革与时俱进

随着时代的改变，人们对教育的需求也在变，马国教育部和独中也对各自的教育体系作出改革。

为了减少对学业成绩及考试的依赖，教育部2021年废除小六评估考试（UPSR），隔年废除中三评估考试（PT3），改以课堂表现、体能及课外活动等方式，对学生进行更全面的评估。

马国教育部在2021年及2022年，先后废除了小六评估考试（UPSR）及中三评估考试（PT3）。（马新社）

董总执行长梁胜义告诉《联合早报》，董总2018年推出教改蓝图，针对独中的课程、考试、课外活动和师资等进行为期10年的改革。

董总和马来西亚华校教师会总会（简称教总）是主导华小和独中教育发展的领导机构。

梁胜义坦言，独中早年的学习环境确实较高压，几乎“三天一小考，五天一大考”，功课也很多。“如今，独中采用更接近西方教育的评估架构，一年只有不超过四次大考。校方也将学生平日的作业成绩、课外活动及其他技能，算进学生的整体表现。”

他认为，国际学校大幅增加，并未对独中造成严重影响。“这几年，吉隆坡巴生谷一带的八所独中招生名额都爆满，必须婉拒三四千名学生，这证明国际学校没有抢走独中的学生来源。”

梁胜义指出，华人的生育率低导致人口下降，才是华小及独中面临的最大挑战。

他说，教育百花齐放是良性竞争，只要是认真办学都值得嘉许。“无论是公立学校或私立学校，优质的教育最终会让孩子受惠，进而提升马来西亚的人才素质。”